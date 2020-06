El servicio de compra segura de ECVV ayuda a los propietarios de negocios a completar el abastecimiento en el extranjero Comunicae

lunes, 22 de junio de 2020, 15:23 h (CET) Con China bloqueada desde el 15 de junio, ECVV.com aconseja a sus clientes que se queden en casa y cosechen los beneficios del comercio digital, que es un método de globalización sostenible. Durante la primera y segunda ola de globalización económica continuaron los conflictos entre civilizaciones, religiones e ideologías. ECVV.com aprovecha la globalización económica para vincular y reconstruir el comercio entre los proveedores chinos y los compradores extranjeros. La pasada era de la economía de capitales requirió la globalización de las políticas comerciales, el transporte y la composición de los costos de flete. Ahora, las empresas sólo necesitan pasar por ECVV.com para conectarse al comercio digital, los productos mundiales, el capital y el transporte, lo que reduce los costes y dilemas de la era de la economía de capital. No se requiere formar la división industrial global original del trabajo.

Por lo tanto, ECVV.com aconseja quedarse en casa y disfrutar del comercio digital, que es un método de globalización sostenible. No es necesario que los propietarios de empresas y los gerentes de adquisiciones vuelen a China, a los Estados Unidos y a los demás países del mundo para llevar a cabo actividades de comercio mundial y de negociación comercial. Con la ayuda de los servicios de ECVV Safebuy, los clientes internacionales podrían resolver estos problemas sin tener que volar a ninguna parte.

ECVV Safebuy Services ayuda a reducir los conflictos comerciales mundiales, los conflictos de valores y los conflictos ideológicos. Todo el mundo puede hacer un buen uso de la herramienta y de las normas en el futuro campo del comercio digital, que pueden ser más propicias para resolver los conflictos en las actividades comerciales, especialmente cuando el sistema comercial de China contradice al de cualquier país desarrollado.

En la actualidad, parece que la globalización impulsada por el capital está llegando a su fin o que las relaciones económicas y comerciales entre China y los Estados Unidos están destinadas a un desacoplamiento sísmico. Esencialmente, la propia globalización original impulsada por el capital está llegando a su fin y la pandemia Covid-19 lo aceleró. La tercera ola de globalización ha llegado. Debe haber más comercio de negocios, actividades vitales y actividades de trabajo en las plataformas digitales, ya que más gente se está moviendo hacia el mundo digital.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.