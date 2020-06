Sterylis presenta nuevos esterilizadores de estancias para la nueva normalidad de las empresas Comunicae

lunes, 22 de junio de 2020, 15:03 h (CET) La empresa española pionera en producción de esterilizadores de aire y superficies para grandes espacios Sterylis, presenta sus servicios como una solución para ayudar a las empresas a enfrentarse a la nueva normalidad que ha dejado la COVID-19 Debido a una crisis sanitaria como la que se está viviendo, volver a la normalidad se ha vuelto más difícil de lo que se esperaba. Ante el miedo que se ha apoderado de la población para volver a compartir espacios, tanto públicos como laborales, se hace imprescindible que las empresas aporten un ambiente seguro y libre de contagios.

Es sabido también que trabajar en un ambiente purificado reduce el número de bajas laborales por enfermedad y más ahora con la facilidad de contagio que presenta el virus de la COVID.

Por este motivo Sterylis, empresa especializada en esterilizadores y purificadores de aire profesionales, presenta sus nuevos y mejorados esterilizadores de estancias profesionales con el objetivo de ayudar a que empresas, negocios, hoteles y espacios particulares puedan volver a la normalidad sin preocupaciones y garantizar tanto a clientes como a empleados un espacio seguro y libre de coronavirus.

Desinfección, esterilización y purificación de ambientes en una sola unidad

Los nuevos dispositivos de Sterylis permiten descontaminar y eliminar, sin usar productos químicos, todo tipo de virus en el ambiente y superficies, como COVID, SARM, E-coli, Hepatitis, Salmonela, Hongos, Mohos, Protozoos, Gérmenes, Bacterias y todo tipo de olores.

Las innovadores unidades de Sterylis utilizan lámparas UV-C bacteriológicas y viricidas de alto rendimiento junto con un generador de ozono. Estos elementos funcionan del siguiente modo:

Radiación UV-C

Una batería de lámparas UV-C de alto rendimiento, ubicadas entre los filtros, emite una radiación UV-C de alta intensidad en el canal de esterilización con una longitud de onda λ adecuadamente seleccionada de 253,7 nm (La dosis de radiación UV-C requerida para una reducción del 99.9% de los patógenos).

Esto provoca el irreversible proceso de destrucción de bacterias, virus, mohos, hongos y otros microorganismos en el aire que fluye a través la unidad.

Gracias a la especial construcción del canal de desinfección cerrado la radiación UV-C de alta energía emitida no se propaga fuera del interior de la unidad, lo que permite el funcionamiento seguro del esterilizador en este modo en habitaciones con presencia de gente.

Ozono con filtración de partículas

En el modo de esterilización, el ozono (O3) producido por el esterilizador, como oxidante muy fuerte, tiene propiedades fungicidas, bactericidas y viricidas. El ozono también tiene la capacidad de neutralizar todo tipo de olores. Gracias a los generadores de ozono de alto rendimiento utilizados en la unidad, la velocidad y eficiencia de este método de descontaminación con esterilizadores STERYLIS es extremadamente alto.

La esterilización total de las habitaciones suele ser completa en aproximadamente 4 horas y todo el proceso es controlado por un sistema que mide la concentración de ozono generado en la habitación en tiempo real. El control inteligente del proceso de ozono asegura no solo la eficiencia más alta en la esterilización, pero también la seguridad de todo el proceso.

La concentración segura de ozono es posible gracias a la función de su destrucción después del proceso de esterilización. Gracias a la forma gaseosa del ozono generado, no solo el aire en la habitación está completamente esterilizado, sino que también todos los objetos en la habitación que el ozono ha podido alcanzar durante el proceso de descontaminación.

Se puede pedir un presupuesto personalizado para la empresa en la web https://sterylis.es/.

Vídeos

Sterylis.es - Esterilizadores de Aire Profesional



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.