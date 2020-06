La importancia del ahorro energético según Todocalderas.net Comunicae

lunes, 22 de junio de 2020, 13:51 h (CET) Cada día son más las personas que toman consciencia del ahorro energético a nivel personal y en beneficio del medio ambiente Haciendo un repaso de todas las actividades que se realizan a lo largo de un día se puede ver que la energía eléctrica está en la mayoría de estas actividades. Ahí nace la importancia de percatarse de distintos aspectos a tener en cuenta sobre el consumo de energía como la electricidad o el gas. Por un lado, algunas fuentes de energía se agotan, es decir, hay de forma muy limitada en la naturaleza por lo que se denominan no renovables. A parte, el modo de transportar, consumir y extraer esta energía también conlleva su impacto en el medioambiente.

Es por esto que resulta importante tomar consciencia de la importancia de realizar un consumo responsable de la energía en todas sus formas, fomentando el ahorro energético para así contribuir a conservar sano el medioambiente y fomentar el desarrollo sostenible.

La pregunta es ¿cómo se puede ahorrar energía? Existen muchas acciones que se pueden tener en cuenta para acrecentar el ahorro energético, pero las más fáciles se hallan en pequeñas acciones de la rutina diaria. El estilo de vida y su modernización ha llenado las viviendas de electrodomésticos y otros aparatos electrónicos que facilitan la vida, pero que se debe aprender a utilizar de una manera correcta y eficiente.

Las calderas son sin duda uno de los elementos más a tener en cuenta cuando se trata del ahorro energético ya que una caldera puede llegar a ser el 80% del consumo de una comunidad de vecinos y hasta un 20% en los gastos corrientes de una vivienda particular.

Para ahorrar energía con estos aparatos deberá tener en cuenta la marca y modelo del aparato para poder consultar sus especificaciones y que la caldera se encuentre validada por los sellos de sostenibilidad vigentes en el país donde resida.

Sin embargo, si se habla de la electricidad conviene tener en cuenta el consumo diario que se puede llegar a consumir en una vivienda y empezar a ahorrar energía apagando aquellos aparatos que no estén en funcionamiento.

Si se tienen generadores será conveniente que estos cuenten con los sellos de sostenibilidad vigentes convenientes puesto que estos aparatos pueden expulsar niveles de toxicidad inadecuados al medioambiente, si se trata de generadores de gasolina.

Un buen consejo para ahorrar energía es tener un control exausto sobre el gasto diario que se tiene en el hogar para así poder verificar con el paso del tiempo que, tras tomar las medidas oportunas, se reduce el consumo de manera considerable.

