Square Enix vuelve a GeForce NOW

Con la actualización Game Ready de esta semana se suman 21 juegos, Rocket League recibe la nueva versión de Highlights y llega Fortnite Capítulo 2: Temporada 3 NVIDIA ha anunciado los nuevos contenidos de la semana para GeForce NOW, el servicio de videojuegos en la nube. Entre los principales añadidos destaca el regreso de Square Enix, que vuelve a la plataforma con 14 de sus mejores lanzamientos para PC, en una primera oleada que se expandirá con futuras actualizaciones. A partir de hoy, los usuarios podrán participar en títulos de acción multijugador como BATTALION 1944 o Boundless, explorar un futuro cyberpunk en Deus Ex: Human Revolution y su secuela, Deus Ex: Mankind Divided, embarcarse en las aventuras de la afamada exploradora Lara Croft en la saga actual de Tomb Raider, y acceder a muchos otros juegos reconocidos.

NVIDIA ha destacado su entusiasmo por volver a contar con los títulos de Square Enix en su catálogo, remarcando la presencia de Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition con RTX On, que estará disponible con trazado de rayos para todos los miembros poseedores de una licencia de Steam, a partir de hoy.

La actualización Game Ready de esta semana expande la compatibilidad de NVIDIA Highlights, que ahora también se podrá activar en Rocket League. Esta tecnología es una nueva funcionalidad a disposición de los miembros de GeForce NOW que utiliza patrones inteligentes y reconocimiento de imagen desde los servidores en la nube para detectar y guardar las mejores jugadas del usuario. Desde la página oficial, los interesados podrán consultar la lista completa de juegos compatibles y las próximas incorporaciones, así como mantenerse actualizados sobre el futuro soporte para macOS.

GeForce NOW suma un total de 21 juegos con el Game Ready de esta semana, entre los que se incluyen 14 títulos de Square Enix y nuevos lanzamientos como Hardspace: Shipbreaker, un juego en el que el usuario deberá desarmar y cortar naves espaciales para obtener materiales valiosos, mejorar su equipo para aceptar contratos cada vez más lucrativos y saldar su deuda millonaria con LYNX Corp.

Además, NVIDIA está trabajando para añadir los juegos gratuitos que se ofrecen todos los jueves con la caja fuerte de Epic a GeForce NOW. Esta semana estará disponible The Escapist 2.

A continuación se detalla una lista completa de los videojuegos incorporados esta semana:

Square Enix:

BATTALION 1944

Boundless

Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut

Deus Ex: Mankind Divided

Just Cause 3

Just Cause 4

Life is Strange

Life Is Strange 2

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Sleeping Dogs: Definitive Edition

Supreme Commander: Forged Alliance

The Awesome Adventures of Captain Spirit

Tomb Raider Nuevo en GeForce NOW:

Hardspace: Shipbreaker

Automation - The Car Company Tycoon Game

Paladins (Epic Games Store)

Power of Seasons

SAMURAI SHODOWN NEOGEO COLLECTION (Epic)

Satisfactory (Epic)

SMITE (Epic)