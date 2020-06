PRE-SPF’s de firmas como Medik8, los boosters del protector solar que añadir a la lista de necesidades Comunicae

lunes, 22 de junio de 2020, 13:07 h (CET) La roca que apoya al SPF. Cargados de antioxidantes, refuerzan la piel para que sea más resistente a los rayos solares, suponiendo una clara optimización de los protectores solares Hay dos formas esenciales de proteger la piel de la radiación solar: una, con las pantallas con el SPF adecuado que protejan la piel creando un escudo y, otra, con refuerzos antioxidantes que se pueden tomar por vía oral con la correcta suplementación o, también, con tratamiento tópico diario para que la piel esté fuerte ante agresores como los rayos UV y la contaminación. Esto es lo que se puede denominar como productos PRE-SPF, aliados previos al SPF que se deben usar a diario para tener la piel fuerte ante posible exposiciones a agentes que la puedan dañar.

El PRE-SPF perfecto: los antioxidantes

Si, porque son los auténticos mártires del cuidado de la piel, esos que se sacrifican para que ella no sufra. ¿Demasiado técnico? Es más fácil de lo que parece. Las células de la piel tienen moléculas rodeadas por electrones que se pueden perder por la radiación. Cuando esto ocurre, las moléculas empiezan a robarse electrones unas a otras para intentar equilibrarse, produciendo un gran desajuste que es lo que desencadena los diferentes problemas asociados a la radiación solar. Entonces: “Los antioxidantes donan desinteresadamente sus propios electrones para compensar los radicales libres, parando el ciclo de robo entre las moléculas”, explica Raquel González, directora de educación de Perricone MD.

¿Lo bueno? El cuerpo humano tiene su propio suministro de antioxidantes. Sin embargo, es posible que se agoten por factores como el estrés o la contaminación. Es por eso que resulta esencial mantener los antioxidantes recargados a través de una dieta equilibrada y un correcto cuidado de la piel.

Los mejores PRE-SPF

El poder del cobre

“Si hay un ingrediente antioxidante por excelencia ese es el cobre, que es incluso 40 veces más eficaz como antioxidante que la vitamina C, sobre todo cuando hablamos de complejos patentados como es el Cobre PCA”, comenta Elisabeth San Gregorio, experta en cosmética y directora técnica de la firma Medik8. Es el protagonista de Medik8 Copper PCA Peptides, un suero formulado para recargar y revitalizar la piel para obtener resultados altamente eficaces a la hora de proteger la piel y amplificar el efecto de cualquier otro protector añadido. Además, incluye otros activos que sustentan la fórmula como el Dimetilmetoxi Cromanol, el Superóxido Dismutasa y la vitamina E, esencial siempre en este tipo de fórmulas. En definitiva, un cóctel que neutraliza un amplio espectro de los radicales libres que dañan la piel. Se completa Matrixyl 3000, una mezcla peptídica antiedad que tonifica la piel al estimular la producción de colágeno.

Copper PCA cuesta 105€ y se puede comprar en webs como Mumona.com o Pasionporlacosmética.com.

Suplementos antiox

Super Berry con Açai es uno de los suplementos nutricionales que completan la propuesta para una piel saludable de Perricone MD. Como comenta Raquel González, directora de educación de la firma: “Debemos tratar la piel por fuera con antioxidantes de uso tópico, pero no olvidemos que las pieles son chivatas de lo que pasa en el interior del organismo, por eso le debemos dotar de herramientas que lo fortalezcan, como ocurre con el aporte de antioxidantes por vía nutricional, tanto con una dieta equilibrada como a través de los correctos suplementos”. Aporta gran dosis de antioxidantes para proteger contra el daño causado por los radicales libres desde el interior. Cuenta con bayas de arándano, frambuesa y el super alimento por excelencia, el Açai, rico en nutrientes, minerales, aminoácidos y ácidos grasos esenciales. Además, es famoso por dar un extra de energía y una sensación de bienestar general.

Super Berry con Açai cuesta 76€ y se puede comprar en Perriconemd.es

H2O para mejorar la capacidad de defensa

“Cuando la piel está asfixiada por múltiples factores, como el estrés hipóxico, las temperaturas extremas o la sobre exposición al sol, por ejemplo, colapsan sus funciones y pierde energía, algo que se aprecia visualmente, pero también a medio plazo, puesto que decrece su capacidad de resistencia ante agresores externos”, explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. Oxygen Booster es la solución a esto. Con una tecnología increíble, entrega a la piel moléculas de oxígeno con un efecto instantáneo. No solo da un aspecto de una piel más rellena y joven, también refuerza la piel, mejorando sus aptitudes de autodefensa. Incluye arabinogalactanos que también le enseñan a la piel a oxigenarse mejor de manera natural e incluye ácido hialurónico, ayudando a mantener la piel hidratada, lo que trabajará en sinergia con el SPF para que éste la piel no pierda su humedad durante la exposición al sol.

Oxygen Booster cuesta 65€ y se puede comprar en Purenichelab.com y en Perfumerías Nadia.

¿Es necesario añadir un PRE-SPF?

Los filtros solares, ya sean físicos o químicos, consiguen prevenir el daño solar en casi un 100%. Aportando a la piel un booster que mejore su capacidad natural para defenderse de agresores externos, se reforzará ese escudo. “Los productos de protección solar se deben aplicar antes de la exposición al sol y reaplicar cada dos horas aproximadamente, siendo este el tiempo medio de vida de la eficacia de dichos filtros. Cuando le damos a la piel no solo un escudo, sino también mayor fortaleza, le regalamos una mayor probabilidad de resistencia antes ataques que la pueden dañar”, explica Valeria Navarro, directora técnica de Boutijour.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.