Cerrajero Madrid explica cómo prevenir los robos en el hogar durante el verano

lunes, 22 de junio de 2020, 12:25 h (CET) En vacaciones, las familias aprovechan para disfrutar y tener un tiempo de esparcimiento. No obstante, ante la ausencia de personas en los hogares, este tiempo resulta perfecto para que los ladrones incurran en sus delitos y así apoderarse de lo ajeno. Desde Cerrajero Madrid quieren ayudar facilitando las siguientes recomendaciones Según la Asociación para el Fomento del Alquiler y Acceso a la Vivienda, los robos domiciliarios se agravan cuando la ausencia de los propietarios se prolonga, sobre todo, en los meses de julio, agosto y septiembre, que es cuando tradicionalmente las familias se van de vacaciones aprovechando la época de verano.

El uso de cerrojos de seguridad en puertas y ventanas brindará uno de los mejores resguardos al hogar, según Cerrajero Madrid 24 horas. De esta manera las probabilidades de ser víctima de hurto disminuirán considerablemente.

Para el resguardo de pertenencias se tendrían que tomar todas las previsiones de seguridad posibles, es por ello que, estas son las mejores medidas para proteger hogar de robos durante el verano según Cerrajero Madrid.

Cerrojos para puertas y ventanas, una garantía de seguridad en el hogar

Según el Ministerio del Interior, la proporción de robos se deben producen en España anualmente, se incrementa durante las vacaciones de verano. De acuerdo con las cifras reportadas, se producen más de 100 mil robos domiciliarios durante esta época vacacional.

En este sentido, existen algunas previsiones que se pueden tomar, independientemente del tamaño de la vivienda, durante la época de verano. Estas son:

El uso de cerraduras especiales para reforzar el sistema de seguridad. Por ejemplo, los cerrojos para puertas de aluminio y cerrojos para ventanas , los cuales son otra alternativa para blindar la vivienda.

para reforzar el sistema de seguridad. Por ejemplo, los y , los cuales son otra alternativa para blindar la vivienda. La adquisición de puertas blindadas , las cuales ofrecen un reforzamiento de alta envergadura que los ladrones no podrán violentar. Los cerrojos de seguridad para puertas blindadas, brindan una tecnología con mucha demanda en el mercado, ya que garantizan la seguridad de la casa en todo momento.

, las cuales ofrecen un reforzamiento de alta envergadura que los ladrones no podrán violentar. Los brindan una tecnología con mucha demanda en el mercado, ya que garantizan la seguridad de la casa en todo momento. Asimismo, son aconsejables las cerraduras de alta seguridad que, generalmente, requieren de un código o de una tarjeta especial para su apertura.

que, generalmente, requieren de un código o de una tarjeta especial para su apertura. Otra opción es la instalación de un sistema de alarma, ya que, aparte de detectar incendios, puede activarse por medio de la tecnología que poseen los cerrojos inteligentes, los cuales generan un aviso al producirse un intento de violación de la cerradura .

los cuales generan un aviso al producirse un . Brindan mejores herramientas para evitar robos durante el verano , no obstante, es posible instalar, en sus puertas y ventanas, cerraduras biométricas con huella digital, las cuales generan una gran confianza por su máxima seguridad.

, no obstante, es posible instalar, en sus puertas y ventanas, las cuales generan una gran confianza por su máxima seguridad. Otra creación tecnológica muy demandada son los cerrojos de seguridad invisibles .

. Dentro de los cerrojos más comunes, se encuentran los cerrojos antibumping fac, que evitan el destrozo de la cerradura. Su precio es muy accesible para el usuario, por lo que resulta una de las cerraduras más vendidas. Puertas blindadas, cerraduras anti robo de gran efectividad

Las puertas blindadas son de alto coste, ya que están elaboradas con materiales prácticamente indestructible y su cerradura ofrece un soporte que alcanza los 500 kilogramos de peso, esta condición evita la acción de ganzúas y taladros.

Por lo general, estas puertas poseen una cerradura con doble escudo. Ante lo imponente de tal mecanismo de seguridad, los proveedores solo podrán ofrecer 5 llaves únicas por cerrojo.

En el caso de extraviarse todas las llaves de un cerrojo, significaría la destrucción inminente de la cerradura, conjuntamente con su placa de acero.

El uso de palancas no funciona con las puertas blindadas, pues una de las características más sobresalientes es que cuando accionas la llave, esta se bloquea en 4 lados: la parte de arriba y la de abajo, conjuntamente con la sección de la derecha e izquierda.

Cerraduras para usar en la casa durante el verano

Cuando se tienen cerrojos de seguridad para puertas en el hogar, las familias parten con mayor tranquilidad y confianza para disfrutar de sus días de esparcimiento.

Sin duda, los cerrojos y pasadores ofrecen gran seguridad al usuario, pues pueden ser colocados interna o externamente. Su colocación y su calidad han variado con el tiempo, últimamente resultan muy sofisticados y difíciles de violentar, debido a que están fabricados con materiales de alta resistencia.

Utilizar cerrojos para puertas y ventanas que proporcionen mayor garantía, como, por ejemplo, la doble cerradura de seguridad, cerrojos para persianas u otra tecnología innovadora, siempre será la medida más recomendada para evitar que los ladrones entren y roben las cosas valiosas del hogar.

Cerrojos de seguridad

Son una opción de protección para toda vivienda, por tal razón, han surgido en el mercado una gran cantidad de cerraduras de diversos tipos y modelos, ajustadas a cada exigencia de los clientes y, por supuesto, a cada presupuesto.

Los cerrojos de seguridad están reforzados con perfiles verticales y horizontales, evitando el uso de ganzúas. Su función es blindar las cerraduras.

Los cerrojos de seguridad más usados para brindar protección al hogar son:

Cerrojos con llave

Uno de ellos es la cerradura cilíndrica o de perfil europeo, cuyo mecanismo es un cilindro con bomba de pera, que permite introducir la llave para abrir y cerrar. Son muy usadas en Europa.

Cerrojos electrónicos

Llamadas también cerraduras digitales, las cuales permiten la apertura de la puerta a través de la lectura de la huella digital del propietario, del teléfono móvil autorizado o del uso de una tarjeta especial.

Es un sistema inteligente muy práctico que genera gran seguridad y confianza al usuario.

Es importante destacar que la biometría que se aplica a una cerradura, se convierte en un elemento con capacidad para distinguir si el usuario cuenta con autorización de acceso. Además, tal reconocimiento puede llevarse a cabo por medio de la identificación del iris del ojo, reconocimiento facial o del tono de voz del propietario.

Cerrojos para puertas correderas

Lo relevante es poder contar con una cerradura de alta calidad, como es el caso de los cerrojos para puertas correderas, muy usadas en España.

Estas ofrecen una gran seguridad al estar compuestas por dos grandes hebillas de pestillo curvados con una palanca de bloqueo, que resulta una opción ideal para puertas y ventanas.

Además, poseen dos ganchos de acero inoxidable.

Cerrojos con cadenas y candados

La verdad es que los cerrojos con cadenas han quedado en el pasado, ante el surgimiento de nuevas creaciones construidas con materiales de alta resistencia e innegable tecnología.

Las personas que deciden viajar en la época de verano y no cuentan con cerraduras innovadoras, prefieren el uso de cerrojos con candado, por ser mucho más estéticos y prácticos al permitir fijarse de manera directa a puertas y ventanas.

Están compuestos con material de acero inoxidable y son ideales para usarlos en puertas traseras o pequeños cobertizos.

Para los ladrones resultan molestos porque no solo deben forzar el candado, sino también el cerrojo. Ellos siempre tienden a buscar los escenarios más vulnerables que les ahorren tiempo.

Cerraduras de doble cilindro

Son altamente recomendadas, ya que ofrecen una seguridad más reforzada debido a su duplicidad.

Con este sistema, la llave de servicio solo permite accionar el cilindro ‘A’, mientras que la llave principal, está en capacidad de accionar ambos cilindros, es decir, la llave principal sirve para accionar el bulón inferior, bloqueando el cilindro ‘A’ y, en este caso, la llave de servicio no podrá abrir.

Marcas reconocidas de cerrojos que brindan mayor seguridad

Son muchas las marcas de cerraduras que compiten entre sí dentro de una ferretería. De hecho, cada marca ofrece una inmensidad variedad de modelos y niveles de seguridad, haciendo más difícil la labor de elección al comprar un cerrojo de seguridad.

Desde Cerrajeros Madrid quieren hacer hincapié en analizar estas marcas para que sea posible identificar qué cerrojo comprar. Algunas de las marcas de cerraduras más vendidas son:

Cerrojos Fac

Son una alternativa de gran seguridad para los usuarios que deseen disfrutar de vacaciones durante el verano y que esperan regresar encontrando su casa tal como la dejaron.

Los cerrojos Fac ofrecen alta seguridad. Son una empresa con una logística y distribución muy eficiente, siendo muy demandados por su reconocida calidad y eficaz servicio.

Dependiendo del tipo de seguridad que se busque, esta marca podrá ofrecer diversos modelos de cerraduras, por ejemplo:

Cerrojos fac antibumping.

Cerrojos para furgonetas.

Cerrojo para puertas acorazadas.

Cerrojo fac para puertas blindadas (cerrojos SAG).

Cerrojos de estética tradicional, modernos o estilizados.

Cerrojos para puertas de trastero.

Cerrojos para persianas de un local comercial. Algunos modelos de los mencionados, cuentan con un inmejorable sistema de protección como el anti-palanqueta y anti-taladro.

Cerrojos CISA

Estas cerraduras no solo ofrecen protección doméstica, sino industrial. Brindan una excelente atención al cliente, lo que les ha otorgado un valor agregado y es razón por la que cada vez más usuarios deciden confiar en la seguridad que ofrecen las cerraduras CISA.

Asimismo, poseen una patente de cerraduras electromecánicas, lo que garantiza innovación continua en el tiempo.

Cerrojos Remock Lockey

Esta empresa se especializa en cerraduras de seguridad invisibles, lo que le permite liderar en el mercado de máxima seguridad del sector cerrajero.

En realidad, todos los productos de esta marca ofrecen protección anti bumping y anti ganzuado, por lo que resulta una marca élite para la seguridad de su hogar.

Cerrojos Inceca

Consideradas cerraduras de alta tecnología por estar fabricadas en latón cromado muy macizo, con un pestillo templado cilíndrico anti taladro.

Además, están compuestas por una escuadra de acero inoxidable y un cilindro de seguridad Inceca, que tiene una entrada de llave templada y posee 4 llaves adicionales para el usuario.

El tipo de llave ofrecida para el usuario es un modelo plano, una llave Inceca personalizada.

Cerrojos Samsung

Quizás no se sabía, pero Samsung también ofrece cerraduras de seguridad, como, por ejemplo, las cerraduras inteligentes o biométricas, garantizando una tecnología vanguardista. Si se desea seguridad tecnológica total, esta es la opción ideal.

Cerrojos Dorma

Marca dedicada a la fabricación de cerraduras de seguridad antipánico, sin embargo, también ofrece cualquier tipo de cerraduras de máxima calidad para el hogar.

Cerrojos Leroy Merlin

Tienen una gran aceptación en el mercado cerrajero. Poseen una gran demanda debido a la utilidad y calidad que representan para el usuario.

Las características generales que poseen las cerraduras Leroy Merlin son las siguientes:

Están fabricadas con un pestillo o resbalón que se podrá accionar a través de la manilla, el cual se encargará de mantener cerrada la puerta.

Bocallave. Ofrece una hermosa decoración en la parte interna de la puerta.

Los bulones de seguridad permiten un cierre más hermético.

El cilindro o bombín ofrece diferentes grados de seguridad para evitar ser violentado.

Cada cerradura posee entre 3 y 5 juegos de llaves con diferentes grados de seguridad que no permiten copias. Cerrojos Abus

No solo son líderes en la venta de cerraduras de seguridad máxima, sino que también han patentado otros productos para prevenir robos como, por ejemplo, sistemas de alarma/cierre y sistemas de vídeo vigilancia.

Cerrojos Azbe

Esta empresa se ha especializado en toda clase de cierre de seguridad para puertas, destacando sus productos por su durabilidad y calidad generalizada.

No obstante, ofrece productos adaptados no solo para el hogar, sino para la seguridad industrial o empresarial.

Cerrojos Dierre

Los cerrojos Dierre se especializan, sobre todo, en puertas de seguridad y cerramiento de exteriores, destacándose por su diversidad de diseños, pues ofrecen cerrojos de todos los estilos.

Cerrojos Ezcurra

Es una de las empresas más confiables de España, especialista en cerraduras de seguridad de uso doméstico.

Los usuarios que han probado esta marca, han quedado encantados por su calidad y por ofrecer los mejores sistemas anti robo y certificados de garantía.

Cerrojos Fichet

Estas cerraduras son equivalentes a resistencia, calidad y fiabilidad. Todos sus cilindros ofrecen una alta seguridad, pues, antes de ser vendidos, son sometidos a rigurosas pruebas para corroborar su perfecta funcionabilidad.

Cualquiera de las marcas recomendadas de cerraduras puede cumplir con la protección que se necesita para prevenir robos en el hogar durante el verano, solo se debería identificar qué tipo de cerradura se busca y se hallará la perfecta.

"Escoge siempre marcas de confianza y nunca escatimes invertir en la mejor seguridad para proteger su casa", recomiendan desde Cerrajeros Madrid.

Noticias relacionadas El puertorriqueño Vicente Saavedra entra en los Ïndie Power Players¨ del 2020, revela la Revista Billboard Grupos Bravo impulsa la demanda de generadores eléctricos con tecnología Inverter en España Más Iberoamérica. Reflexiones de futuro desde la política, empresa y academia El Presidente de los jóvenes empresarios pide no arrasar el espíritu emprendedor de toda una generación Telemadrid acude a una de las tiendas de Fersay en la capital