Ya disponible The Last of Us Parte II para PlayStation®4

Sony Interactive Entertainment anuncia que The Last of Us Parte II, el gran videojuego exclusivo de PlayStation®4, ya está disponible para compra a través de PlayStation®Store y en los puntos de venta habituales. The Last of Us Parte II, que se define como el videojuego más ambicioso y largo de Naughty Dog en sus 35 años de historia, es una historia muy emocional con temas profundos que promete momentos desgarradores y emotivos.



Este título es la segunda parte de su título homólogo, el famoso videojuego también desarrollado por Naughty Dog, y narra la historia de venganza de Ellie, una joven superviviente que llegará hasta el final para hacer justicia con la gente que ha hecho daño a las personas que ama. La compleja narrativa del juego se desarrolla en un mundo devastado, donde los humanos se han convertido en los terribles Infectados. Ellie, la protagonista del título, es además la única persona conocida en el mundo inmune al virus.



El título, además, supone un punto y aparte en términos de accesibilidad para personas con discapacidad en el mundo de los videojuegos. The Last of Us Parte II cuenta con novedosas configuraciones jugables, como el audiodescripción, el modo lupa o zoom, ayudas para adaptar la jugabilidad o diferentes utilidades visuales y auditivas. De esta forma, todos los jugadores, sin excepción, podrán disfrutar de The Last of Us Parte II.



El esperado videojuego fue presentado en España, durante la noche del jueves 18, en un evento de 4 horas de duración que se retransmitió en directo a través del canal oficial de Twitch de PlayStation®España. El evento contó con las actuaciones de Gustavo Santaolalla, el prestigioso compositor argentino y ganador de dos premios Óscar, el músico estadounidense Shawn James y la actriz de doblaje que interpreta a Ellie en España, María Blanco, que cantó en directo la canción Through the valley perteneciente a la BSO original del juego. María Blanco, además, ofreció una entrevista junto a Lorenzo Beteta, la voz de Joel en The Last of Us Parte II.



Además de estos momentos musicales, en el evento compartieron sus impresiones sobre The Last of Us Parte II diferentes personalidades de España como la artista cosplay Illisia Cosplay, que customizó su atuendo como Ellie, el polifacético Jordi Wild o el rapero canario Keyblade. La muralista Lina Castellanos, además, dejó su sello en el plató del evento representando a Ellie.



Puedes ver los mejores momentos de la presentación de The Last of Us Parte II en España haciendo clic en el siguiente enlace.



The Last of Us Parte II ya puede ser adquirido a través de PlayStation®Store y en los puntos de venta habituales a un PVP Recomendado de 69,99€ y PEGI 18.