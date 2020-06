El 25% de contribuyentes pierde una media de 500 € al no modificar su borrador

La excepcional situación económica provocada por la COVID-19 ha llevado a muchas familias a intentar optimizar su declaración de la renta y ahorrar un dinero que puede ser muy necesario en la situación actual. Asimismo, esto se ha visto reflejado en un adelanto inusual en la presentación de las declaraciones, con casi un 10% más de declaraciones presentadas en comparación con el mismo período del año anterior, según la Agencia Tributaria. A pesar de esto, los últimos datos indican cómo casi el 25% de los españoles no modifica el borrador ofrecido por Hacienda, lo que supone una media de 385 € no reclamados por contribuyente que podría tener un ahorro en su declaración. Se estima que aproximadamente 6 millones de personas no han realizado el trámite de la declaración todavía, continuando la tan española tradición de dejar todo lo relacionado con la renta para el final.



Hacienda somos todos, pero no es igual para todos. Con más de 25.000 declaraciones revisadas en este ejercicio, la mayor muestra estadística hasta la fecha realizada por una entidad distinta a la Agencia Tributaria, los expertos fiscales de TaxDown insisten en que 3 de cada 10 españoles encuentran un ahorro al revisar el borrador ofrecido por el programa Renta WEB de Hacienda. De hecho, se estima en más de 9.000 millones de euros las deducciones no aplicadas por los contribuyentes.



Para optimizar la declaración, en TaxDown han analizado cuáles son las claves del ahorro en el IRPF:

Las rentas bajas sin obligación de declarar, las que más ahorran: las rentas que más ahorran en la declaración son las rentas menores a 12.000€, 489€ de media que puede representar una devolución de hasta el 3% de nuestros ingresos anuales. Curiosamente aquellas que en un principio no tendrían obligación de declarar, por ello desde TaxDown insisten en la importancia de revisar el borrador, aunque no se tenga obligación de declarar, para pagar los impuestos justos. Canarias, la comunidad dónde más gente se lleva una alegría: la comunidad canaria es donde un mayor porcentaje de contribuyentes se ahorra al revisar su declaración de la renta, casi un 35% de las personas. Comparado con un 24% de los contribuyentes murcianos o aragoneses que son los que menos ahorran. No obstante, Madrid lidera el ranking en cantidad de dinero ahorrado, con más de 490€.



Los divorciados, el estado civil que más puede reducir la factura fiscal: los divorcios pueden traer algunos beneficios fiscales como el pago de las anualidades a los hijos o a tu expareja, o las compensaciones por alimentos, eso hace que puedan beneficiarse de hasta 573€ de ahorro de media en su renta, casi 200€ de diferencia con los contribuyentes solteros.



Las mujeres ahorran 10€ menos de media que los hombres en su borrador: las diferencia entre hombres y mujeres es escasa a la hora de optimizar el borrador, aunque favorece a los hombres según los datos analizados por TaxDown, que estiman en unos 10€ la diferencia de ahorro que existe entre los dos géneros.



Las causas del ahorro son muchas, pero el componente autonómico del impuesto sobre las personas físicas tiene un peso importante en la optimización fiscal de los contribuyentes. Tanto por el tipo autonómico que decide la propia comunidad, como por las más de 300 deducciones autonómicas que tratan de aliviar la carga fiscal de los contribuyentes y que no vienen incluidas en nuestro borrador por defecto.



A menos de quince días para que termine el plazo para realizar la declaración de la Renta, muchos contribuyentes continúan dando por sentado que los datos ofrecidos por el borrador de Hacienda son correctos y optan por confirmarlo sin más. De hecho, el 25 % de las declaraciones presentadas no modificaron el borrador según últimos datos disponibles en la Agencia Tributaria, lo que significa que se quedan sin reclamar más de 9.000 millones de euros anualmente en deducciones no aplicadas.



“Con más de 3 MM de euros ahorrados a nuestros clientes, más de 30MM € gestionados y decenas de miles de declaraciones hechas en lo que va de campaña 2019, hemos visto que hasta en los casos más sencillos, en los que el contribuyente cree que no puede existir un ahorro, hay deducciones que no están aplicadas y pueden sumar más de 1.000 euros respecto del programa de Hacienda Renta Web”, apunta Joaquín Fernández, cofundador de TaxDown.



Por eso, es tan recomendable revisar el borrador antes de presentar. Y ya puestos, hacerlo cuanto antes. Precisamente, Hacienda ha considerado especialmente importante, en este contexto de pandemia, realizar el trámite cuanto antes para que los contribuyentes puedan recibir sus devoluciones a la mayor brevedad. Además, en el caso en el que el resultado del borrador salga a pagar, sólo se empieza a pagar al final de la campaña (30 de junio).



Para muchos, este trámite es un quebradero de cabeza, TaxDown simplifica este proceso e incluso permite que quienes ya hayan presentado su declaración, puedan revisar de nuevo y rectificarla, si descubren un ahorro significativo que no estuviera contemplado en su borrador.