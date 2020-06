La portavoz del gobierno explicó que el pacto PSOE-Unidas-EH Bildu para derogar totalmente la ley del PP sobre el empleo, se ha hecho para ‘resetear posiciones adoptadas de antemano’. ‘Resetear’ se entiende en castellano como ‘reiniciar’ y es lo que haces cuando se te ha atascado el ordenador y no encuentras el modo de echarlo a andar otra vez. Entonces le das a la tecla ‘reset’, el ordenador se cierra y vuelve a abrirse, pero con esa acción pierdes los datos que tuvieras en él, y no hubieras guardado.



El presidente había dicho que nunca pactaría con Bildu, pero se ve que ha tenido que cambiar de opinión, posiblemente porque estaba atascado y no sabía cómo salir de algún entuerto. Entonces ha reseteado esa posición adoptada de antemano, para reiniciar el mandato de nuevo, aunque se le hayan borrado algunos datos que no habría guardado bien. Las malas lenguas dicen que busca un tripartito en Euskadi PSOE-Unidas-Bildu, para sacar del poder al PNV, que lleva mil años allí y que le sale al gobierno central por un ojo de la cara cada vez que tiene que negociar con ellos.