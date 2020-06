Por gracia, gracias al Sol Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

sábado, 20 de junio de 2020, 11:27 h (CET) Libros, no cedo

Presente, autora yo,

hablo al variopinto gentío amable,

que derechos de mis libros,

conservo al vivir,

y luego 80 años, de nadie serán.

Cuenta atrás, Dios vea.

Sólo él manda acabar.

No seas indiferente. El texto volará

a ciudades que escuchan

y pensarán… "Es así que quiso y será".



Para mi amigo JIH, que también escribe alguna cosita.

