Fabián Piquer, "Theyoungpromise", obtiene un gran éxito transmitiendo valores positivos a jóvenes

viernes, 19 de junio de 2020, 17:27 h (CET) Después de agotar todas las plazas disponibles, se amplía la capacidad del programa gratuito con el que este joven valenciano de 16 años, ayuda a niños y adolescentes a conseguir sus objetivos, a adquirir una mentalidad constructiva, a ganar confianza en sí mismos y a ser responsables de sus obligaciones, hablándoles de niño a niño, en su mismo lenguaje Mejorar el bienestar emocional de niños y adolescentes, darles herramientas para construirse un futuro, prepararlos para vivir en sociedad y aumentar la calidad de la comunicación en las familias son siempre algunas de las grandes preocupaciones de los padres y madres, que no siempre encuentran el lenguaje y las estrategias adecuadas para conseguirlo.

Esto explica la gran expectativa generada por la formación gratuita de Fabián Piquer, un jovencísimo emprendedor que ha desarrollado un programa dirigido a chicos y chicas de entre siete y quince años destinado a ayudarles a adquirir una mentalidad positiva y constructiva, a tomarse los estudios con disciplina y a ganar confianza en ellos mismos. Y, sobre todo, a hacerlo hablándoles de tú a tú.

El gran éxito conseguido por este programa gratuito ha hecho que se agotaran todas las plazas disponibles, así que se ha abierto la capacidad para que otros jóvenes interesados puedan entrar, y de esta manera poder prestar ayuda a más chicos y chicas y, sobre todo, a más padres y madres que quieren fortalecer las actitudes positivas en sus hijos.

Con esta formación Fabián Piquer -que ahora tiene dieciséis años- quiere dirigirse a los chavales en su mismo idioma y desde la perspectiva de alguien que ya ha estado antes en su lugar. Y es que él reconoce que ha sido un muchacho muy rebelde e indisciplinado y que ahora quiere contribuir a que otros eviten caer en los mismos errores. En sus propias palabras, "se puede ayudar a los niños a desarrollar valores sin tener que enseñarles como un profesor y sin tratarles como un dictador. Y estimularles de manera divertida para que confíen en sí mismos, que sean más responsables y que se tomen el colegio más en serio".

Otros objetivos del programa gratuito son inculcar a los niños y niñas la idea de que tienen que ser responsables de sus propios actos y enseñarles a adquirir una mentalidad de éxito -lo que implica tener visión de futuro e inquietud por aprender cosas nuevas- y a no poner excusas frente a sus obligaciones.

Fabián Piquer también cuenta sus secretos para arrancar cada día cargado de energía. Y, sobre todo, enseña a adoptar una actitud positiva frente a todo: una actitud que plante las semillas para cosechar respuestas positivas frente a situaciones negativas.

Una vez tuvo claras las cosas que necesitaba cambiar en su vida y las abordó con éxito, volcó toda su experiencia en su libro Organiza tu vida con 16 pasos y en esta formación para poder compartir sus fórmulas solucionando los problemas de otros jóvenes sin que estos pierdan los nervios y de una manera constructiva.

https://fabianpiquer.com/elimina-las-acciones-negativas-de-tu-hijo/

