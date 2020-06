José Luís Pérez, CEO de Wontech: 'Estamos revolucionando la forma de hacer negocios online' Comunicae

viernes, 19 de junio de 2020, 15:23 h (CET) La venta online ha cambiado, pero todavía queda mucho camino por recorrer, especialmente en sectores B2B. En muchos casos, las empresas se han limitado a adaptar los procesos comerciales al canal online, o lo han utilizado simplemente para hacer prospección comercial Hay pocos procesos que se hayan pensado de cero expresamente para el canal digital, y todavía menos que permitan a la empresa acceder a leads ya cualificados con unas ciertas garantías. En las circunstancias actuales de distanciamiento social, estas carencias se han puesto todavía más de manifiesto.

Josep Carilla, Director de Ventas de Wontech, opina que "el principal problema de muchos sectores es que se han adaptado procesos de venta offline al canal online, pero no se han repensado de cero con una perspectiva 100% online. Por ejemplo, si hablas con un community manager, te dirá que la comunidad es un concepto clave para que una estrategia de social media funcione. Sin embargo, en otros canales digitales esta comunidad queda en un segundo plano, si no olvidada. Se aplican los viejos roles".

En este sentido, Wontech ha lanzado una plataforma basada en este concepto de comunidad, donde el proceso comercial no se enfoca a beneficiar a una de las partes, ya sea cliente final o proveedor, sino que se busca crear una relación de confianza, colaboración y beneficio mutuo a largo plazo.

Según Sergi Cardona, Responsable de Consultoría Tecnológica, "hay sistemas, como Amazon, que ponen al cliente en el centro, es su activo más importante, y otros que se enfocan a que el proveedor obtenga un beneficio, dejando al cliente en un segundo plano. Nuestra filosofía es que, para que la relación funcione, ambos tienen que sentirse cuidados. ¿Por qué no pueden estar ambos en el centro del proceso? En realidad, estas dos partes comparten un interés común: que el proyecto llegue a buen fin".

El reciente lanzamiento de la plataforma Wontech BaaS da forma a esta idea, desarrollada después de más de veinte años liderando equipos y departamentos comerciales. En esta plataforma los proveedores de tecnología e informática pueden acceder a leads ya cualificados, es decir, proyectos de empresas que han sido validados por un equipo consultor de Wontech. La empresa proveedora puede optar a los proyectos que estén más alineados con su negocio, y cuenta con el soporte de Wontech en la primera reunión con el cliente.

Por su parte, estos consultores tecnológicos previamente han asesorado al cliente final en la definición y dimensionamiento del proyecto, con lo que se aseguran de que sea viable y responda a sus necesidades reales. Durante todo el proceso de selección del proveedor asesoran de forma objetiva a ambas partes.

Esta es otra de sus claves, asesoramiento neutral y objetivo. Al final, como ellos mismos indican, Wontech es una comunidad, intentamos que ambas partes queden satisfechas, y que se establezca una colaboración a largo plazo entre todos los miembros de la comunidad para cualquier necesidad tecnológica o informática futura que pueda surgir.

Este sistema, que ya funciona en otros países con excelentes resultados, es innovador en España, donde está teniendo una gran aceptación, y a día de hoy cuenta con más de 300 proveedores especializados y más de 1000 clientes en todo el territorio.

