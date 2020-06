Schneider Electric lanza Wiser Home Touch, el dispositivo inteligente que controla todos los dispositivos Comunicae

viernes, 19 de junio de 2020, 14:11 h (CET) Wiser Home Touch integra todo el sistema Wiser, controlando los dispositivos de una vivienda inteligente de forma intuitiva y cómoda, desde el sistema de iluminación y las persianas, hasta la calefacción. Además, permite conectarse en remoto a través de la App Wiser by Schneider Electric. Schneider Electric ha creado la comunidad Especialista Wiser, para acompañar a los instaladores en sus proyectos de Hogar Inteligente, ofreciéndoles soporte directo y acceso a promociones, material e información exclusiva Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha presentado recientemente la última incorporación a su gama Wiser, Wiser Home Touch: una pasarela “gateaway” y además, pantalla que permite controlar todos los dispositivos del hogar, desde el sistema de iluminación y las persianas, hasta la calefacción, de forma remota en un único sistema bajo la App Wiser. Además, la compañía ha creado la comunidad Especialista Wiser, para acompañar a los profesionales del sector en sus proyectos de hogares conectados, y con el objetivo último de incrementar el número de este tipo de hogares.

Los ingresos del mercado Smart Home en España en 2019 fueron de 600 millones euros y los de las soluciones enfocadas al sector eléctrico, concretamente las destinadas al control, iluminación, confort, seguridad y gestión energética, fueron de 300 millones de euros. En ambos casos se espera que esas cifras se dupliquen en 2023. Esta tendencia de crecimiento positiva demuestra que las nuevas tecnologías enfocadas al Hogar Conectado se han convertido en un importante nicho de mercado en nuestro país.

Disponible tanto en versión de sobremesa como empotrada en pared, Wiser Home Touch permite a los usuarios controlar todos los dispositivos de su hogar desde un solo dispositivo. También permite conectarse en remoto desde cualquier lugar, gracias a la App Wiser. Fácilmente configurable y escalable, entre sus funcionalidades destaca la creación de hasta 16 escenas personalizables, adaptando la iluminación, las persianas y la calefacción a las preferencias del usuario, vinculando hasta 32 dispositivos diferentes. Además, Wiser Home Touch es compatible con controladores por voz como Alexa, Google Assistant o Siri.

Forma parte de la comunidad Especialista Wiser

Ahora, Schneider Electric ofrece a los instaladores la oportunidad de formar parte de una comunidad especializada en la oferta conectada Wiser con el fin de acompañarlos en sus proyectos e incrementar el número de hogares conectados. Para ello, les ofrece diferentes beneficios como el acceso a soporte directo, así como a promociones, material e información exclusiva: demos gratuitas, material para test A/B de nuevos productos y formaciones. Además, el localizador de Partners con la especialidad Wiser de la compañía permite incrementar la visibilidad del profesional hacia su cliente final.

Las personas interesadas en convertirse en Especialista Wiser deberán completar un itinerario formativo que incluye tanto formación online como presencial con uno de los expertos de la compañía. A través de ella conocerán toda la oferta Wiser, aprenderán a instalar y programar los productos y obtendrán argumentos de venta para ofrecerlo en sus proyectos.

Ahorro y confort con el sistema Wiser

Convertir una casa en un hogar conectado es más sencillo con Wiser, la solución de Schneider Electric que permite controlar de forma fácil y cómoda los sistemas del hogar. Así, gracias a Wiser los propietarios pueden encender, apagar y regular las luces de su hogar; abrir y cerrar sus persianas, sincronizándolas con sus hábitos diarios o con los horarios del amanecer y el atardecer de su zona o realizar un control eficiente de su calefacción. Todo ello redunda en una mejora del confort y ahorros significativos en su factura eléctrica.

Entre las ventajas de Wiser destacan su adaptabilidad - está disponible en tres gamas de mecanismos diferentes, New Unica, Elegance y D-Life – y su escalabilidad. En este sentido, los usuarios pueden empezar a crear su hogar conectado instalando un dispositivo de iluminación o persiana que funcione en modo BlueTooth e ir avanzando al incorporar paulatinamente más mecanismos hasta controlar toda la vivienda de forma remota con la Wiser Home Touch. Gracias a que los mecanismos disponen de dos protocolos de comunicación Bluetooth y Zigbee 3.0, la escalabilidad del sistema es muy sencilla.

