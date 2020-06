Schneider Electric recibe la etiqueta Solar Impulse Efficient Solution por sus soluciones sostenibles y rentables Comunicae

viernes, 19 de junio de 2020, 13:59 h (CET) El reconocimiento de la Solar Impulse Foundation se ha otorgado a las soluciones EcoStruxure Microgrid Advisor y NEO Network. Esta etiqueta certifica productos, servicios o procesos que presentan un alto rendimiento tanto en sostenibilidad como en rentabilidad económica. El programa identifica y acelera aquellas soluciones que estén alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU Schneider Electric ha recibido la etiqueta Solar Impulse Efficient Solution, de la Solar Impulse Foundation, por sus soluciones EcoStruxure™ Microgrid Advisor y NEO Network™. Estas soluciones han sido reconocidas tras una evaluación realizada por expertos externos e independientes, en base a estándares verificados de rentabilidad económica y sostenibilidad medioambiental.

Como líder en soluciones digitales, para la energía y para la sostenibilidad, Schneider Electric se compromete a alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas abordando las megatendencias medioambientales a través de sus principales negocios y soluciones y se ha comprometido a ser emisor neutral de carbono para 2030 en su cadena de suministro extendida. EcoStruxure Microgrid Advisor y NEO Network son dos de las soluciones digitales del portfolio de Schneider Electric que ayudan a alcanzar estos objetivos.

La etiqueta Solar Impulse Efficient Solution certifica que un producto, servicio o proceso contribuye a la economía circular, que es capaz de crear empleos y de reducir las emisiones en una de estas seis áreas: agua, energía, construcción, movilidad, industria y agricultura. Todas las soluciones etiquetadas se unen al programa 1000 Solutions de la Fundación, cuyo objetivo es fomentar unos objetivos medioambientales más ambiciosos y acelerar la implementación de estas soluciones a gran escala.

“Es urgente responder a crisis ambientales como el cambio climático. Las empresas están buscando herramientas y soluciones que les permitan avanzar en sus objetivos tanto económicos como de descarbonización", asegura Steve Wilhite, Vicepresidente Senior de Schneider Electric. “El trabajo de la Solar Impulse Foundation y su programa 1000 Solutions es fundamental para ayudar a identificar y acelerar innovaciones sostenibles y económicamente viables. Nos complace que tanto EcoStruxure Microgrid Advisor como NEO Network hayan sido galardonadas con la etiqueta Efficient Solution y reconocidos como líderes del sector”.

EcoStruxure Microgrid Advisor es una plataforma de gestión de la energía basada en la nube, por el lado de la demanda, que permite a los usuarios recopilar, pronosticar y optimizar el funcionamiento de los recursos de energía distribuidos, lo que les da a control sobre cómo y cuándo consumir, producir y almacenar energía. Permite que la microgrid se vuelva más sostenible, más fiable y más rentable. NEO Network, por su parte, es una comunidad internacional de organizaciones que promueven soluciones fiables y rentables de energías renovables y tecnologías sostenibles. La plataforma simplifica el proceso de compra de tecnología sostenible al conectar a los miembros con expertos, proyectos y tecnologías viables y al proporcionarles información exclusiva del sector, que le permite acelerar la decisión de compra. Hasta la fecha, más de 280 empresas se han unido a NEO Network a nivel mundial.

Para recibir la etiqueta Solar Impulse Efficient Solution, EcoStruxure Microgrid Advisor y NEO Network han sido evaluados exhaustivamente por un grupo de expertos independientes para medir la calidad, el rendimiento y los estándares éticos de cada solución. Esta evaluación se ha basado en su Viabilidad, Sostenibilidad Medioambiental y Rentabilidad. Bertrand Piccard, presidente de la Solar Impulse Foundation, presentará el portfolio 1000 Solutions a los profesionales responsables de tomar decisiones en las empresas y a los Gobiernos que intentan alcanzar la neutralidad de carbono, siguiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

"Estoy convencido de que la implementación de tecnologías sostenibles y eficientes se ha convertido en la única forma de conseguir crecer económicamente", afirma Piccard. “La innovación digital juega un papel fundamental para lograr una transición energética rentable. Con sus ambiciosos compromisos sostenibles, Schneider Electric está liderando el camino. Lo demuestran sus soluciones tecnológicas, etiquetadas por la Fundación Solar Impulse como fiables, rentables y sostenibles”.

EcoStruxure Microgrid Advisor y NEO Network se unen así al portfolio de soluciones etiquetadas de Schneider Electric, incluidas las microgrids Villaya instaladas en contenedores, la solución solar off the grid Homaya, que se paga en función del uso, y el sistema de gestión de carga EVLink para la gestión inteligente de VE. La Fundación también anunció anteriormente que el CEO de Schneider Electric, Jean-Pascal Tricoire, ha firmado el compromiso para la recuperación sostenible de la COVID-19, pidiendo a Gobiernos y líderes que la salida de la crisis se realice con un modelo económico equitativo y ambientalmente responsable.

Sobre la Solar Impulse Foundation

La Solar Impulse Foundation es una organización sin ánimo de lucro, con sede en Lausana, Suiza, y con una oficina en Arlington, EE.UU. La fundación fue impulsada por Bertrand Piccard, su presidente, después de realizar un vuelo alrededor del mundo en un avión con energía solar llamado Solar Impulse. El vuelo demostró que la innovación y la tecnología existen ahora como la opción lógica para una economía que crea empleos, moderniza las infraestructuras y estimula a las empresas a apoyar un futuro que proteja al medio ambiente. Para más información: www.solarimpulse.com.

