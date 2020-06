El Digital Banking: de las oportunidades a los desafíos Comunicae

viernes, 19 de junio de 2020, 13:43 h (CET) El Digital Banking ha de adaptarse a las nuevas peculiaridades de clientes, tecnología, amenazas y competencia del entorno. Una mejor experiencia del cliente se traduce en una mayor rentabilidad. Dualidad del Digital Banking: oportunidad para ampliar el nicho financiero frente a desafíos y barreras que impiden que sea una banca universal El Digital Banking va más allá de la propia plataforma de banca en línea o móvil. Implica la digitalización completa de todas sus actividades, programas y funciones. No abarca solo la digitalización de los servicios y productos, el front-end que ven los clientes, sino que automatiza procesos back-end y conecta estos mundos con middleware. La transformación de la banca tradicional hacia la digital está marcada por los diferentes grados de digitalización del sector bancario. Un camino donde las nuevas tecnologías Blockchain, Big Data, Inteligencia Artificial, Sistema Cognitivo o IoT han impulsado la transformación digital del mundo financiero por completo para mejorar la experiencia del cliente, crear servicios digitales de alto valor, garantizar su viabilidad, optimizar su eficiencia y rentabilidad. A la par, empieza a despuntar la banca móvil, mostrándose como una oportunidad para que los bancos generen más ingresos a través de las transacciones.

La mejor experiencia de usuario en la banca digital, tanto para clientes como para bancos, garantiza mayores beneficios; al estar disponibles 24 horas sus servicios, mayor número de clientes y, poco a poco, será la elección prioritaria de las operaciones inmediatas en un entorno empresarial en el que el dinero necesita estar en constante movimiento. Repercute, también, en más créditos online respaldados por mecanismos precisos de recopilación y análisis de datos que permiten predecir el mercado y ofrecer nuevos modelos de negocios al tiempo que ofrece los mejores servicios bancarios para el cliente. Los bancos necesitan los datos para mejorar la experiencia con los clientes, a la vez que deben garantizar la privacidad de los mismos, por lo que la confianza es clave. En este sentido, GDS Modellica ha desarrollado un sistema de gestión de riesgo específico para cada industria que ayuda a orientar el desarrollo e implementación de soluciones enfocadas a necesidades concretas.

Las nuevas técnicas de GDS Modellica con enfoque analítico predictivo, Big Data y gestión de decisiones, explica su director general Antonio García Rouco, “ayudan al sector financiero y bancario a resolver los problemas de negocios cotidianos y tomar las mejores decisiones posibles”. Sus soluciones aprovechan la ejecución en el Cloud para maximizar la flexibilidad, acelerar la implementación y reducir los costes. Sus servicios cualificados resultan indispensables para cualquier organización que necesite optimizar y automatizar sus políticas y estrategias de administración de riesgo de crédito.

Las FinTech y los servicios de banca digital representan una oportunidad para ampliar el nicho financiero, de la mano de la transformación digital, desarrollando canales y servicios virtuales centrados en el cliente.

La realidad, es que no todo son oportunidades. Este sector se enfrenta también a una lista notable de desafíos y barreras, que dificultan que sea una verdadera banca universal accesible a todos:

- Sistemas bancarios antiguos, lenguaje y plataformas heredadas con una complejidad y arquitecturas anticuadas, requiere una profunda transformación, una solución inteligente de los sistemas y unos procesos centrales.

- Poder ofrecer a los clientes la información y las opciones necesarias para tomar decisiones. Tratar a los clientes con respeto.

- Abrir canales de atención/asistencia adecuados y consultar al cliente para el diseño de productos y ofrecer nuevas herramientas para que el consumidor tome el control de sus decisiones.

- Brecha generacional, no todos los clientes están familiarizados con la utilización de la banca móvil.

- Digitalización bancaria completa, desconfianza de los clientes si la banca digital no cuenta con sucursales físicas: dificulta la digitalización por completo de la banca digital

- Irrupción de empresas tecnológicas e instituciones no financieras en el escenario financiero suponen una seria competencia desigual, puesto que son más flexibles y ágiles y no tienen las mismas obligaciones y derechos.

- Barreras internas: la transformación es un proceso complejo y necesita especialistas para llevar a cabo este proceso de transformación.

- Confianza: requisito esencial para ganar o retener clientes que quieren estar seguros de que su identidad no será robada ni se realizarán pagos fraudulentos desde sus cuentas, y que los contratos bancarios firmados electrónicamente poseen el mismo valor legal y validez que los contratos impresos.

- Requisitos reglamentarios estrictos, como la PSD2, por lo que a su vez deben protegerse de los ciberataques para cumplir con las obligaciones de gestión de riesgos.

- Seguridad: la seguridad bancaria va mucho más allá de la descarga e instalación de un virus en el ordenador. Necesidad de protegerse de los bancos frente a los ciberataques y el fraude digital.

Desde GDS Modellica, confirman que “los modelos de negocio de las entidades financieras deber de adaptarse a las nuevas peculiaridades de los clientes y al entorno donde las amenazas se han vuelto extremadamente avanzadas, y los atacantes capaces de identificar el tipo de precauciones y vulnerarlas. Las estrategias del sector financiero pivotan en torno a cuatro ejes: tecnología, cliente, amenazas y competencia”. En esta era digital, el cliente tiene mayor capacidad de decisión, más información y posibilidades de elegir; es pues, más exigente, valora la inmediatez y las cosas bien hechas, se ha convertido en el epicentro y en el objetivo de las preferencias marcadas por las directrices de las entidades financieras.

GDS Modellica, con presencia mundial, es una compañía de software para la gestión de riesgo de crédito. Lleva más de 15 años colaborado con éxito con cientos de instituciones financieras, minoritas, aseguradoras y diversas organizaciones en más de 36 países. La entidad provee softwares de decisión y una tecnología analítica que ayudan a las empresas a gestionar los procesos de riesgos, combatir el fraude y generar relacione

