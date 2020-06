​Anillos de diseño, el complemento que no pasa de moda

Los complementos nunca pasaron de moda, pero es posible que los anillos de bisutería nunca como antes hayan tenido este protagonismo, no sólo llevándose en el anular o en el corazón, también en los otros tres dedos y a distintas alturas.



Los complementos nos permiten seguir transmitiendo nuestra personalidad Las modas van y vienen. Los colores, la ropa y los complementos que llevamos nos definen y dicen cosas de nosotras y de lo que queremos transmitirles al mundo, incluso cuando hay que respetar un cierto dress code.



Éste, que cada vez se escucha más, no es otra cosa que saber vestirse para cada ocasión, sólo que, en muchas situaciones, queda ya por escrito. Sin embargo esto no significa que se encorsete a la persona, ya que siempre están los detalles que siguen reflejando el estilo de cada una. Por ejemplo, si hay que ir a algún sitio vestida de negro y de largo, siempre se puede combinar con unos zapatos de vestir de otro tono que den un respiro al look sobrio y formal, sin llegar a desequilibrarlo y sin renunciar a ir elegante.



Precisamente, en la mayoría de las ocasiones consiste todo en ir en armonía en el conjunto completo. Puedes ir vestida casual, pero combinar con complementos que otorguen mayor elegancia buscando el efecto contrario a la situación anterior, una suerte de aquello que se dice de “arreglada pero informal”.



A ese estilo se puede llegar por unos pendientes voluminosos, un anillo de diseño o un peinado boho chic que siempre da el toque romántico justo.



Instagram, el álbum de los complementos y la moda La bisutería y los anillos en concreto están viviendo su etapa más dorada – nunca mejor dicho – creciendo numerosas marcas en los últimos años y, en parte, mucho gracias a internet y el desarrollo de tiendas online.



En este escenario, además de las tiendas online, un papel primordial que ha causado un gran éxito en los últimos tiempos ha sido también Instagram. Esta red social se ha encargado de dar la posibilidad de ver los complementos con más detalle, en una situación real y llevados por alguien que, perfectamente, puede casar con nuestro estilo. Por no hablar del trabajo de las influencers, muy bien elegidas para representar determinadas marcas y sus innumerables stories que consiguen volver a conectar con esa fidelidad perdida.



¿Qué anillos se llevan? La conexión y el vínculo son importantes para algo tan personal como son los complementos que es lo que suele marcar la diferencia. También lo es la moda. A continuación, damos algunas pinceladas sobre lo que se lleva en anillos para que luzcas unas manos bonitas y transmitas lo que tú quieras.



1.Vuelve el dorado. Si te fijas bien, ahora mismo la mayoría de la oferta es dorado. Si bien era algo que se asociaba con otras generaciones, cada vez se estila más entre las chicas jóvenes, tanto en anillos como en collares o pendientes. Es una tendencia que, probablemente seguirá en los próximos años.



2.Triunfo del champán. El color champán es ese que va entre ocre y rosado y actualmente suele utilizarse mucho en las piedras de decoración de los anillos como alternativa al transparente, sobre todo para quienes quieren algo sencillo sin renunciar a la originalidad.



3.Anillos finos, pero muchos. El anillo de bisutería que más triunfa ahora es el fino, minimalista, con solo un toque de piedrecita de algún color tradicional pero que inspire sutileza. Probablemente esta sutileza sea porque cada vez se llevan más. Tres anillos puede resultar hasta poco en la moda actual y se suelen utilizar las alianzas más sencillas para poder hacer combinaciones y transiciones.



4.Distintas alturas. No sólo se llevan muchos, sino que se llevan a distintas alturas. No es raro ahora ver anillos, sobre todo, en el dedo índice, que se quedan a medio camino, como si quedara pequeño y no entrase más.



5.Modernidad ante todo. ¿Qué hay, en cambio, de los anillos de compromiso? Aquí también está cambiando mucho la moda, abandonando lo tradicional por nuevas formas y estilos, más personalizados e incluso recurriendo a diamantes de color en algunas ocasiones.



6.Alianzas de boda. Si una corriente de aire fresco ha llegado a los anillos de compromiso, ¿cómo no iba a hacerlo a los de boda? Probablemente este sea el anillo más importante que se lleve, con lo que su elección no debe dejarse al azar.



Las clásicas alianzas de oro dorado, si bien siguen imperando, cada vez dejan más paso a formas más redondas, un menor grosor e, incluso, a que la de la pareja sea distinta, porque también aquí se reclama la personalidad.



¿Cuánto duran las modas? Pues no se sabe a ciencia cierta, pero seguramente dependerá de cuánto cale en la sociedad. En lo que anillos se refiere, un buen anillo de diseño nunca pasa de moda y siempre será una pieza indispensable que hará lucir nuestras manos mucho más bonitas.