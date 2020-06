Google Maps prueba los marcadores informativos con realidad aumentada en Street View La vista de mapa, no obstante, aporta más información sobre los establecimientos que pueden encontrarse en dicha ruta Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 19 de junio de 2020, 10:12 h (CET) Google Maps ha introducido en Street View marcadores con información sobre los establecimientos con el recurso de la realidad aumentada, una característica que está en pruebas en la plataforma.



Street View es una funcionalidad de Google Maps que permite ver la calle real, y no la representación en vista de mapa. Esto permite ver exactamente lo que hay en una determinada dirección, para poder reconocerlo después durante una ruta.



La vista de mapa, no obstante, aporta más información sobre los establecimientos que pueden encontrarse en dicha ruta. Mediante iconos y distintos colores indica si se trata de un restaurante, un hotel, un centro educativo o un punto de interés turístico, y al pinchar ellos ofrece información adicional, aportada por la comunidad de usuario.



Esta información es la que ahora Google ha trasladado a Street View. Con ella, la vista real de la calle muestra unas pequeñas burbujas, los marcadores informativos, que indican el tipo de lugar. También se puede pinchar sobre ellos para obtener más información.



Estas burbujas se sobreponen a la vista real mediante la tecnología de realidad aumentada, y por el momento forman parte de una prueba, como ha indicado 9to5Google, que algunos usuarios han visto en ciudades como Nueva York o Boston.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.