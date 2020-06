Apenas cuatro días desde que el Gobierno central abrió el plazo para solicitar el Ingreso Mínimo Vital y ya se vislumbra la masificación que lo pedirá, así como la gran cantidad de desestimaciones que se van a producir. Muchas provincias están preocupadas por el bloqueo de los servicios sociales. Ni siquiera se ha preocupado el Gobierno de crear la infraestructura necesaria para poder atender ese servicio. Fíjense que el día 12 de junio, algunas provincias ya estaban recibiendo más de 300 consultas diarias: Toledo y Valladolid entre otras. El gran fracaso del pago de los ERTE ha sido, precisamente, la falta de planificación y la inexistencia de infraestructuras, además de la inexistencia de fondos.



Ya reina la desorganización y apenas han pasado tres días. El Gobierno pretende que sea la Administración local quien asuma los costes de tramitación, pero sin contraprestación económica. Lo sorprendente es que los pobres ayuntamientos nunca han tenido voz porque se les ha impedido participar desde el Gobierno central. Más de lo mismo.



Seamos más claros: ni hay convenios con los ayuntamientos ni instrucciones al respecto ni contraprestación: es muy fácil idear ayudas cargando el “mochuelo” al de enfrente. Es el tipo de Gobierno que tenemos, no da más de sí, excepto para instalarse en la bronca permanente.



Un concejal del ayuntamiento de Zaragoza se ha hartado de explicárselo al Gobierno de Sánchez-Iglesias: “Estamos dispuestos a dar el servicio pero la irresponsabilidad del Gobierno de España aboca a una situación absurda porque los costes son muy altos y se tiene que dar información periódica a los usuarios”. No entiendo que el Gobierno central no sea capaz de racionalizar ofertas de formación para parados. Hay que unificar acciones. No procede que el IMV sea permanente porque genera desinterés por buscar trabajo y crea pobres por el voto subsidiado, algo en lo que la izquierda es experta. Si a esta ayuda se acumulan otras, ya no será necesario que busquen trabajo porque ingresarán más cantidad que quienes madrugan a diario.



Otra cuestión es de dónde va a salir el presupuesto. El ministro insiste en que saldrá del ahorro que generen las prestaciones que paulatinamente irán desapareciendo. No me cuadra; no obstante, ¿mientras tanto? Pues parece que solo queda dar a la manivela del Banco España; es decir, inflación galopante porque los 600.000M europeos llegarán hasta donde lleguen y…. ¡Ojo, que habrá que devolverlos!



Miedo me da la parafernalia que estoy escuchando estos días al ministro Escrivá. Esperaremos a ver qué racionalización hace el Gobierno de los dineros que recibirán alrededor de millón y medio de ciudadanos; según Escrivá serán 850.000 familias las beneficiarias. Sigo viendo muchos puntos negros que ni siquiera se han resuelto durante la discusión parlamentaria.



Aquí el PSOE se la juega porque lo anunció en 2015 y ahora Podemos pretende capturar la autoría con solo haberse subido al carro. Iglesias se ha empeñado en que esta ayuda se vincule exclusivamente a su gestión, lo que garantiza inoperancia como ha sucedido con las residencias de ancianos durante la agudización de la crisis sanitaria: no supo cargarse de razones ni de gestión eficaz, pero sí de muertos por imprudencia temeraria. Recuerden que ofreció 300M de euros para mejorar la calidad de las residencias y las comunidades autónomas aún están reclamando el dinero. ¿Dónde ha ido a parar? ¿A incrementar las ‘offshore’ de “marqués” en paraísos fiscales o ‘chiringuitos buitre’? El afán de figurar no es suficiente en política sino que lo que cuenta es la capacidad de gestión y de eso están muy cortos.



Insisto en la idea que ya expuse en otro artículo hace unos días: ¿Y si en vez de esa Renta Mínima Vital se creará el Trabajo Mínimo Vital? Sin duda sería mucho más acertado, pero en la izquierda el vocablo “trabajar” parece maldito; es más fácil repartir lo de todos a unos pocos, como los vacíos ministerios-chiringuito que ocupan Garzón, Montero, Yolanda Díaz,….incluso los cometidos del “vice”.



Para los demás se reparte…la pobreza. El comunismo es como algunos curas con aquello de “haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga”. Pregunten a Stalin y verán cómo se puede sacrificar al pueblo y, después, con dos granos de trigo tienes la sumisión de quien tanto ha sufrido (Stalin y la gallina desplumada).