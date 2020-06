Álvaro Sáez : "Si queremos salir de la crisis el foco está en las fuentes de ingresos fiscales" Comunicae

jueves, 18 de junio de 2020, 18:23 h (CET) Álvaro Sáez, abogado fiscalista: "No tiene sentido que nuestra economía se siga centrando en subir los impuestos a la riqueza cuando los datos nos dicen que se recauda mucho más de otras fuentes. Nuestro sistema impositivo no es inteligente" Los países de la OCDE —La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ es un organismo de cooperación internacional, compuesto por 37 estados, ​​ cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales— recaudaron un tercio de sus ingresos fiscales a través de los impuestos al consumo, como el Impuesto al Valor Añadido (IVA), convirtiendo los impuestos al consumo, en promedio, en la fuente de ingresos más importante.

Los impuestos de seguridad social y los impuestos a la renta individual fueron la segunda y la tercera fuente más importante de ingresos fiscales en la OCDE, respectivamente, aproximadamente el 25% cada uno, un cambio desde 1990, cuando los impuestos a la renta individual representaban más ingresos que los impuestos de seguridad social.

En promedio, los países de la OCDE recaudaron poco del impuesto de sociedades (9.2%) y el impuesto sobre el patrimonio (5.7%).

https://taxfoundation.org/sources-government-revenue-oecd-2019/

Álvaro Sáez, abogado fiscalista, afirma: "Los impuestos inteligentes son aquellos que hacen subir los salarios y recaudan más impuestos. España es uno de los países en los que se recaudan menos impuestos, aunque la visión general de la población sea que pagan muchísimos impuestos y uno de los países en los que menos dinero se puede ganar trabajando. Es decir, tenemos unos impuestos muy poco inteligentes".

Según el CIS la mayoría de los hogares españoles cobran un salario neto de entre 1.201 y 2.400 euros. Según el último barómetro del CIS, el 70,2% de los españoles se considera clase media, frente al 4,2% que se considera clase pobre o baja, el 20,2% clase obrera.

Álvaro Sáez, de SAEZ.LAW, dice: "Que la riqueza pague muchos Impuestos solo desencadena que se invierta menos, se hagan menos negocio y por extensión se genere menos empleo. La consecuencia directa de esa falta de empleo es un descenso del consumo y un descenso generalizado de la recaudación sobre los Impuestos, IRPF y seguridad social, en los que habitualmente más se obtiene".

En el libro No pagar Impuestos para ayudar a los demás, Álvaro Sáez habla de la importancia de que la riqueza no pague Impuestos para que esta se re invierta en el propio país y genere prosperidad y abundancia.

Álvaro Sáez, abogado fiscal, insiste: "Nuestro sistema impositivo es claramente poco inteligente y poco competitivo. Con él, se recauda poco y se desincentiva la inversión y la generación de empleo. Los gobiernos deberían considerar el alivio fiscal como una forma de minimizar el impacto económico de la crisis sanitaria".

En el análisis sobre consumo medio elaborado por BBVA Researchse analiza el impacto del Coronavirus en el consumo de los españoles con un desplome de un 49% y una caída del gasto semanal de un 60% tras decretarse el estado de alarma como consecuencia de la crisis del COVID-19.

"En una situación en la que por defecto el consumo se ha visto ralentizado en casi un 50% y en la que se prevé que aún descienda más por la caída del empleo, no me cabe duda que el foco y la solución se encuentran en salvaguardar esas fuentes de ingresos fiscales", afirma Álvaro Sáez.

