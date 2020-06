Fisioserv presenta su fisioterapia de lujo en casa Comunicae

jueves, 18 de junio de 2020, 17:03 h (CET) Fisioserv es el centro de fisioterapia a domicilio más significativo en España. Un amplio grupo de acreditados terapeutas trabajan en el tratamiento domiciliario 24 horas al día, 7 días a la semana desde hace 20 años. Fisioserv ha dado servicio a estrellas internacionales a su paso por España como Guns and Roses, Paul McCartney y Bruce Springsteen, entre otros. El objetivo de Fisioserv es la recuperación de los clientes en el menor tiempo posible dando la máxima calidad a sus tratamientos Servicio a Domicilio

La falta de movilidad es una de las principales causas que impiden a los enfermos realizar sus terapias de rehabilitación en los centros de referencia. Fisisoserv traslada la clínica diariamente a los domicilios de sus clientes evitando los desplazamientos, las esperas y las pérdidas de tiempo que suponen acudir a recibir los tratamientos de fisioterapia.

El equipo de fisioterapeutas está formado exclusivamente por colegiados con gran experiencia que participan continuamente en procesos de formación y actualización. En función de la terapia a realizar se asignará el fisioterapeuta adecuado y especializado en cada área, garantizando además en los tratamientos de larga duración que el paciente siempre tenga un fisioterapeuta a su disposición.

¿Por qué terapia a domicilio?

1. Adaptación al horario de los pacientes: en ocasiones el ritmo de vida no permite tomarse el tiempo para ir al fisioterapeuta, empeorando la condición y el dolor, por ello, Fisioserv se adapta a los momentos libres del paciente.

2. Sin tráfico: los clientes de Fisioserv no tienen que preocuparse por el tráfico y el aparcamiento, consiguiendo así reducir el estrés y disfrutar la experiencia de su tratamiento sin preocupaciones.

3. Sin esperas: esperar por la cita en el centro sanitario es cosa del pasado. Los profesionales de Fisioserv agendan las citas de manera eficiente para que los pacientes no tengan que perder el tiempo.

4. Tratamiento personalizado: la realización del tratamiento en casa, permite que el profesional diseñe una terapia mucho más personalizada a las necesidades del paciente.

5.Material portátil: Fisioserv dispone de material portátil de la más alta tecnología para el éxito del tratamiento.

6. Recuperación en el entorno: esto resulta especialmente beneficioso para las personas mayores, que pueden disfrutar de sus mejoras en la comodidad de su casa.

Acerca de Fisioserv

Todos los fisioterapeutas acudirán al domicilio provistos de los materiales recomendados por la OMS y podrán suministrar al paciente una mascarilla quirúrgica, aplicando los protocolos contra el coronavirus.

Fisioserv se encuentra situada en la calle O’Donnell, 49 de Madrid.

Tfno. : 915 04 44 11

Móvil: 639 66 89 65

Fax: 91 574 22 28

www.fisioserv.com

Facebook: @fisioservmadrid

Instagram: @fisioservmadrid

