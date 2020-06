Investigadores españoles diseñan e insertan nanoreactores artificiales en modelos de tejidos tumorales Nacho Moreno

Investigadores del CiQUS de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), basado en una colaboración entre los equipos dirigidos por José Luis Mascareñas y Pablo del Pino, han desarrollado un nuevo concepto científico basado en el desarrollo de tejidos catalíticos.



"Como prueba de concepto, en este trabajo interdisciplinar hemos propuesto un novedoso nanosistema híbrido formado por un núcleo metálico (paladio) y una corteza porosa basada en una red metalo-orgánica (MOF, Metal-Organic Framework), que actúan de forma sinérgica para transformar compuestos químicos de forma selectiva y recurrente en el interior de células y tejidos", explica Del Pino.



Por primera vez, se ha demostrado que este tipo de nanoimplantes pueden insertarse en modelos de tejidos tumorales, siendo capaces de activar moléculas externas de forma selectiva, durante al menos una semana. Esta contribución pionera pretende establecer las bases para la creación de una nueva generación de nanoreactores que, debido a su versatilidad, estabilidad y durabilidad, se espera que puedan ofrecer nuevas oportunidades en el ámbito biomédico.



"Específicamente, el objetivo final consiste en realizar nanoimplantes 'in vivo' de sistemas con actividad catalítica que puedan ser usados como factorías para generar moléculas bioactivas de forma localizada", añade el investigador del CiQUS.



Los nanoreactores desarrollados, que se han detallado en la revista 'Cell Reports Physical Science', presentan una alta versatilidad y modularidad y se podrán modificar para preparar diferentes tipos de tejidos catalíticos. La implantación de estos tejidos en organismos vivos podría ser una herramienta muy valiosa para poder realizar transformaciones químicas. Por ejemplo, podrían permitir la producción in vivo, y localizada en dichos tejidos, de fármacos u otros compuestos de interés biomédico.



