De acuerdo con el estudio, los españoles están más preocupados por el impacto en la economía que por el riesgo de ser contagiados. Aunque no se proyecta una disminución radical del gasto de los españoles, hay sectores económicos que saldrán muy perjudicados. La preocupación por la salud de los seres queridos es muy superior a la inquietud por la salud propia. Los españoles creen que la sociedad se volverá más individualista Con el objeto de conocer los sentimientos y percepciones de la población española en relación con la pandemia por Covid-19, la consultora de investigación de mercados PSYMA IBÉRICA y la empresa de soluciones de investigación online Netquest, han realizado un estudio exhaustivo, a primeros de junio de 2020, cuyos resultados se están empezando a dar a conocer. Las primeras conclusiones revelan detalles particularmente interesantes y esclarecedores, con matices sorprendentes, sobre cómo se está viviendo realmente en los hogares españoles esta situación inédita.

El principal objetivo de la investigación realizada ha sido entender y dimensionar la afectación de la ciudadanía española al tiempo que pulsar la percepción en torno al proceso de vuelta a la “nueva normalidad”. A continuación, se revelan las primeras conclusiones más relevantes del estudio.

Fuerte impacto emocional negativo

Según reflejan los resultados del estudio, la población española ha tenido, de manera predominante, emociones negativas, especialmente las asociadas a incertidumbre, tristeza, inquietud, ansiedad y frustración, por este orden.

No obstante, también han aflorado emociones positivas, empezando por la ACEPTACIÓN de la situación, que conduce a una mayor SOLIDARIDAD y EMPATÍA.

En una escala de 0 a 10, en la que 0 es “nada preocupado/a” y 10 “muy preocupado/a”, la media se ha situado en 6,97, lo que indica que la preocupación de la población española se ha mantenido en un nivel moderado.

El riesgo de contagio de los seres queridos es el principal motivo para preocuparse, casi al mismo nivel que el impacto económico en general (no el particular).

Consecuencias económicas

La preocupación de los ciudadanos por el impacto de la pandemia en la economía en general, en una escala de 0 a 10, se sitúa en 8,22. No obstante, la inquietud por el impacto en la economía personal se cifra en 6,97 en la misma escala, lo que indica que los españoles perciben que la situación general será mucho peor que la personal. En contraste, la preocupación por la posibilidad de contagiarse solo llega a 6,49 en la escala de 0 a 10.

En cuanto a la percepción del futuro económico del país, el 78,8% de los entrevistados cree que “sufriremos una de las peores crisis económicas”.

Aunque no se proyecta una disminución radical del gasto, hay sectores que saldrán especialmente perjudicados, como el turismo y las actividades recreativas. De hecho, más de la mitad de la población o no viajará en verano o aún no ha planificado nada. Entre quienes sí, lo que más se baraja es viajar por España, siendo Cádiz, Asturias y Alicante los destinos estrella.

Como dato más destacado, cabe señalar que un 46,9% de los entrevistados afirma que gastarán menos en restauración (restaurantes, bares, etc.). El 43,3% y el 41,7% reducirán sus gastos en viajes y actividades recreativas, respectivamente.

¿Se entiende el proceso de desescalada?

Las conclusiones del estudio reflejan que solo un tercio de la población entiende bien cuál es el proceso de desescalada.

El grado de comprensión sobre el proceso planteado por las autoridades es limitado. Eso sí, un 55,3%, aunque alberga dudas, más o menos dice entender cómo funciona y lo que se puede hacer y lo que no en cada fase. El porcentaje de entrevistados que tienen meridianamente claro el proceso se reduce al 34,1%.

Pesimismo y solidaridad

Se observa pesimismo al respecto de lo que nos depara el futuro, no esperándose que se produzcan cambios a mejor. De hecho, existe un alto convencimiento de que la sociedad se volverá más individualista (61,9% de los entrevistados) y no se espera en demasía que vaya a haber una fuerte corriente de solidaridad. Especialmente, se considera que la sociedad tardará mucho en reponerse (78,4%).

Por el contrario, sí se confía en que las familias salgan más fortalecidas y unidas que nunca y que algunos de los buenos hábitos desarrollados puedan consolidarse.

Percepciones sobre la "nueva normalidad"

En la percepción de los ciudadanos se proyecta una “nueva normalidad”, pero no tan disruptiva respecto de la que conocíamos. Ante la pregunta “¿En qué medida crees que en el futuro la normalidad será distinta a la normalidad pre Covid 19?” la media, en una escala de 0 a 10, se sitúa en 5,78, lo que indica que, en opinión de los ciudadanos, será claramente diferente pero no radicalmente distinta.

En cuanto a un hipotético escenario de monitorización de los movimientos de los ciudadanos por parte de las autoridades, 6 de cada 10 presentan cierta disposición a que se realice, si bien es cierto que “sólo” un tercio presenta una disposición clara.

Más datos y conclusiones

En los próximos días se darán a conocer más datos y conclusiones de este estudio, abarcando aspectos como la percepción del futuro político y la atención sanitaria.

Ficha técnica del estudio

Universo: población general mayor de 18 años, representativa a nivel nacional según cuotas INE (género, edad y zona geográfica)

Metodología: cuestionario semiestructurado de 10-15 minutos

Muestra: 501 entrevistas

Error muestral: en un intervalo de confianza del 95%. Escenario de varianza más

desfavorable (p=q=50/50)

Trabajo de campo: del 2 al 4 de junio de 2020

Credenciales

Psyma Ibérica

La consultora de investigación de mercados Psyma Ibérica, formada por un equipo con más de 20 años de experiencia en investigación en el sector Salud, forma parte de PSYMA GROUP, un grupo internacional de investigación de mercados nacido en Alemania en 1957. Ofrece soluciones holísticas, totalmente adaptadas e integradas en negocio, con el background y las best practices internacionales de la investigación Ad Hoc.

https://psyma.com/es

Netquest

Desde el 2001, Netquest ha aportado datos genuinos y reveladores a investigadores de mercados. Las capacidades de recolección de datos de Netquest y sus paneles de consumidores en más de 20 países nos convierte en un socio de confianza que ayuda a organismos y empresas a analizar el mercado, obtener insights valiosos y entender realmente a los consumidores.

https://www.netquest.com/es/