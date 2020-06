Nuevas insignias digitales para identificar a los coaches profesionales certificados por la ICF Comunicae

miércoles, 17 de junio de 2020, 17:43 h (CET) Son tres distintivos que evidencian la experiencia, el bagaje formativo específico y las competencias adquiridas por los coaches de ICF para que sus clientes puedan verificar su validez y legitimidad. Una iniciativa que contribuirá a establecer un nuevo marco digital común para el reconocimiento, validación y certificación de credenciales profesionales. ICF es una organización sin ánimo de lucro formada por más de 38.000 profesionales expertos en coaching y personal repartidos por 143 países La Internacional Coaching Federation (ICF) ha presentado las nuevas insignias digitales para que los coaches profesionales puedan evidenciar y comunicar en las herramientas digitales –perfiles sociales, correos electrónicos, página web, etc- que disponen de una certificación profesional ACC, PCC y MCC de ICF en vigor y cumplen con los requisitos exigidos para poder ejercer su labor profesional. Asimismo, estas insignias permitirán a las empresas, instituciones y organizaciones –tanto públicas como privadas- identificar a los coaches certificados y verificar su legitimidad con extrema simplicidad. El objetivo es evitar cualquier tipo de malentendido, abuso, uso fraudulento o el intento de engaño, antes de contratar a un coach que presenta una credencial profesional de ICF.

Las insignias digitales de ICF son archivos de imagen en formato PNG, que contienen información -en forma de metadatos codificados- sobre la credencial profesional y logros del asociado. Además, incluye sus datos personales, la fecha de obtención de la credencial, su descripción, su validez (3 años), su fecha de expiración, las horas mínimas de formación y experiencia, las competencias adquiridas y demostradas, la adhesión y cumplimiento del Código Ético de ICF y, por último, los compromisos de calidad, desarrollo y formación continua del coach.

ICF España, a través de la plataforma Acclaim de Credly, proporciona este servicio para garantizar la calidad de los procesos de coaching y poner de relieve la alta capacitación, la destreza y el dominio de las competencias clave, la formación y experiencia contrastada necesarias para poder acompañar con éxito a clientes en los procesos de coaching. Sin duda, una herramienta útil y una fuente fiable de información sobre el nivel de certificación profesional del coach que contribuirá a luchar contra el intrusismo y mala praxis que existe en la profesión, donde personas sin experiencia ni formación específica en coaching realizan funciones para las que no están capacitadas.

La plataforma Acclaim de Credly es una empresa pionera y de referencia mundial en la emisión, administración, comprobación y difusión de insignias digitales, basada en los estándares Open Badge y con la tecnología Blackchaim. Esta plataforma también gestiona las insignias digitales de empresas como IBM, Microsoft, Oracle, Abobe, Intel o Dell.

Para Germán Antelo, presidente de ICF España, estas nuevas insignias son “un recurso valioso y un potente aliado, tanto para coaches como clientes, a la hora de dar respuesta a las demandas de un mercado donde las certificaciones profesionales ACC, PPC y MCC de ICF son cada vez más solicitadas por las principales organizaciones y se han convertido en una condición sine qua non para la contratación de coaches”. Para Antelo, “ICF goza de un gran prestigio internacional tras sus 25 años de trayectoria, en los que ha promovido los más altos y exigentes estándares tanto éticos como de calidad para la práctica del coaching, por lo que este recurso digital es un avance más dentro de esa búsqueda de la excelencia”.

Acerca de ICF

La ICF, fundada en 1995, es una organización sin ánimo de lucro, líder mundial, con más de 38.000 miembros en 143 países, dedicada al avance de la profesión del coaching mediante el establecimiento de los más altos y rigurosos estándares profesionales. ICF se fundamenta en un código ético, un modelo de competencias, un sistema independiente e internacional de certificaciones para coaches y la acreditación de programas de formación específica en coaching.

ICF España es el capítulo español y se constituyó en el año 2004 con el fin de promover el ejercicio profesional del coaching en el país, de acuerdo con los estándares internacionales de ICF. La progresión de asociados ha sido exponencial, pasando en estos años a configurar una red de más de 800 miembros que ejercen en la actualidad la actividad, siendo el primer país europeo en coaches profesionales certificados ACC, PCC y MCC.

