Crehana desvela ocho claves para vender con éxito en Internet

miércoles, 17 de junio de 2020, 16:12 h (CET) Los españoles interesados en formarse en comercio electrónico crecen un 58% durante la cuarentena Las ventas del comercio electrónico no paran de crecer, lo que ha convertido a este sector en uno de los que tiene mejores perspectivas de futuro. “No es de extrañar, por tanto, que cada vez sean más las personas interesadas en formarse en e-commerce, ya sea para trabajar en el sector o para montar su propio negocio online. De hecho, según datos, los españoles que se forman en comercio electrónico crecieron un 58% durante la cuarentena. Lo que muestra el interés que está generando el sector”, explica Diego Olcese, cofundador y CEO de la plataforma de formación online Crehana.

Ahora mismo, gran parte de las ventas de las empresas se concentran en las tiendas online por lo que lograr un buen posicionamiento frente a la competencia es clave para tener éxito. Así, con el objetivo de ayudar tanto a los nuevos emprendedores de tiendas online como a los negocios que ya existen en Internet, Crehana desvela ocho consejos que se deben tener en cuenta a la hora de lanzar una web de comercio electrónico para mejorar las ventas.

Crear una propuesta de valor. Para destacar frente a la competencia hay que hacer valer los puntos fuertes ya que sólo así captaremos la atención de los clientes. Para encontrar una propuesta de valor hay que preguntarse en qué destacamos frente a otras tiendas similares, buscar qué hacen las otras marcas para diferenciarse y descubrir dónde está el público objetivo y qué se le debe ofrecer. Con esta información se podrá encontrar lo que hace diferente una tienda, como la atención al cliente o el precio, frente a servicios similares.

El SEO e-commerce es imprescindible. La labor de SEO (Search Engine Optimization) es fundamental para obtener tráfico de calidad ya que atraerá a clientes que están realmente interesados en la comprar. La estrategia SEO genera tráfico web orgánico de manera gratuita, por ello es imprescindible incluirla en el plan de marketing antes de lanzar una tienda online. Eso sí, hay que tener en cuenta que esta labor, en la que se trabaja con palabras claves relacionadas con la oferta de productos disponible, puede llevar meses hasta conseguir los resultados deseados.

Invertir en publicidad online. La única forma de dar a conocer una tienda online es utilizar redes sociales, otros sitios webs y buscadores, por ello no hay que olvidarse en destinar presupuesto para publicidad. Una de las formas más efectivas de publicidad online es a través del SEM (Search Engine Marketing) en Google que permite posicionarnos en los primeros lugares de los resultados de búsqueda. Para ello se recomienda utilizar Google Ads. Otras opciones son anunciarse en Facebook o Instagram.

Añadir un blog. El contenido es el rey de Internet por lo que para lograr un buen posicionamiento se debe desarrollar un plan de marketing de contenidos que permita mejorar el sitio en los buscadores, aumentar el tráfico a la web y mantener una relación cercana con los clientes. Desde Crehana recomiendan redactar post sobre la filosofía y visión de la empresa para aportar valor, hacer tutoriales o retransmitir eventos o webinars de interés para la comunidad, informar sobre promociones o resolver cuestiones o dudas frecuentes.

Desarrollar una web responsive. Esto no es otra cosa que desarrollar una web que se adapte a distintos tipos de dispositivo: ordenadores, Tablets y smarpthones. Hoy en día, los consumidores compran desde cualquier dispositivo por lo que es necesario que la web sea accesible y permita una buena experiencia de usuario desde cualquier terminal. Por ejemplo, si un cliente necesita hacer zoom en una imagen o texto significa que el diseño de la tienda no funciona.

Imágenes profesionales. Antes de abrir una tienda online hay que disponer de las imágenes en alta calidad de los productos o servicios que se van a ofertar ya que si las fotografías están pixeladas, repetidas, sin editar o no guardan relación con el producto que anuncian, seguramente se perderá una venta.

Dedicar tiempo a las descripciones de productos. Los textos que acompañan los productos son fundamentales para los compradores ya que les aportan más información. Por ello, hay que dedicar tiempo a las descripciones, sin extendernos demasiado. Ademas de tener en cuenta que una descripción extensa puede resultar confusa, lo que perjudica la experiencia del usuario. Por ello, la información debe ser siempre clara, útil, sencilla y sin faltas de ortografía.

Stock. Cancelar una compra por falta de stock es uno de los problemas más frecuentes en el comercio electrónico y, también, uno de los que más molesta a los clientes. Para evitarlo es necesario avisar en la tienda de los productos no disponibles e implementar un registro para informar a los usuarios interesados cuando el producto vuelva a estar en stock.

