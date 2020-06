Equal network y METHOD se unen para reducir la brecha digital en Cataluña Comunicae

miércoles, 17 de junio de 2020, 14:05 h (CET) Equal network y Method Advanced Logistics han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de reducir la brecha digital en España, dando acceso a Internet a los colectivos más vulnerables. En este caso, ambas compañías darán acceso a Internet a 82 alumnos de dos instituciones educativas en Cataluña Equal network y Method Advanced Logistics unen sus fuerzas para continuar reduciendo la brecha digital. Mediante un acuerdo de colaboración, y gracias a la donación realizada a la AMPA del CEIP Frederic Mistral de L´Hospitalet de Llobregat y a la Fundació El Llindar de Cornellà de Llobregat, un total de 82 alumnos tendrán acceso a Internet durante todo un año.

Con este acuerdo, METHOD se suma a la lista de empresas que aportan dinero al proyecto solidario impulsado por Equal Network para que se puedan emprender proyectos sociales en colegios, centros educativos y otros puntos donde el acceso a Internet es limitado.

“El confinamiento ha convertido a Internet en una herramienta todavía más fundamental para nuestras vidas que ya no solo es necesaria para teletrabajar o seguir con el curso escolar; también se ha convertido en el aliado de muchas personas para comprar de forma segura o estar al corriente de la actualidad informativa. Aunque lo cierto es que mucha más gente de la que pensamos todavía no tiene acceso a Internet en sus casas. Por ello, creemos firmemente en el proyecto impulsado por Equal Network y queremos formar parte de él” , afirma Gonzalo Forniés, cofundador de METHOD Advanced Logistics.

Equal Network es la primera operadora móvil del Estado que destina todos sus beneficios a proyectos sociales que contribuyen a frenar la brecha digital; contando además con las aportaciones de clientes, socios y empresas. “Para construir una sociedad avanzada es necesario que todos tengamos acceso a las nuevas tecnologías por igual”, apunta Carlos Ferrando, cofundador de Equal network junto a Luis Tejados.

Se estima que casi 8% de los hogares españoles no tiene actualmente acceso a la red, según la última Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación del Instituto Nacional de Estadística (INE).

