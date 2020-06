Nord Baleares: la empresa que pone a punto los grandes yates, veleros y catamaranes de Palma Comunicae

miércoles, 17 de junio de 2020, 14:13 h (CET) La alternativa del turismo náutico alcanza su máxima popularidad este verano El inminente regreso del turismo nacional e internacional a las islas, ha puesto en marcha el sector náutico; una de las actividades más demandadas por el turismo estival. Embarcaciones de recreo como veleros, catamaranes o yates ofrecen una sugerente alternativa para el turismo al aire libre durante estos meses de verano.

El mar está siendo una interesante propuesta para aquellos que desean disfrutar de unas vacaciones tranquilas y seguras. De hecho, el mercado español es uno de los más relevantes junto a países como Francia e Italia, pero concretamente Palma de Mallorca e Ibiza lideran el ranking náutico.

La opción marítima ofrece a los turistas una enorme oferta de calidad, desde deportes náuticos a una inigualable sensación de libertad que, además, elimina algunos inconvenientes derivados del verano en tierra firme, como son las masificaciones.

Es por esto que Nord Baleares, la empresa de limpieza en Palma de Mallorca, conocida por ser la encargada de cubrir las necesidades de limpieza, desinfección y mantenimiento de las grandes cadenas hoteleras, pone a punto estos días todo tipo de embarcaciones para el comienzo de las vacaciones de miles de personas.

Entre sus servicios, además de la limpieza de barcos, también ofrecen avanzadas técnicas para la limpieza de los cascos de las embarcaciones, usando para ello su Keelcrab One, que es un dron submarino capaz de limpiar el casco de los barcos, sin sacarlos del agua; que además de no ser contaminante, reduce notablemente los gastos de mantenimiento a sus propietarios.

Este año se prevé que aumenten las reservas en puertos de la península para desplazarse hacia las islas o para navegar frente a las costas españolas. Del mismo modo, es predecible que se produzca una diversificación de destinos vacacionales y que aumenten los alquileres de embarcaciones, siendo el velero el producto estrella, y uno de los más trabajados por Nord Baleares en los últimos tiempos, junto a yates y catamaranes de famosos y empresarios.

El turismo náutico, al igual que la navegación de recreo, se ha posicionado como una de las opciones de ocio más demandadas y seguras. Se prevé incluso que su demanda aumente tras el verano gracias a la espontaneidad e independencia que brindan. Motivo por el cual, Nord Baleares, ha incrementado su actividad y disponibilidad ampliando toda su plantilla.

