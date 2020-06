AleaSoft: Las perspectivas económicas y los posibles rebrotes de COVID‑19 condicionarán los mercados Comunicae

miércoles, 17 de junio de 2020, 14:17 h (CET) Europa ha comenzado a suavizar las medidas tomadas para frenar al coronavirus después de que la peor parte parece haber pasado. Debido a esto, la demanda y los precios de los mercados de energía han empezado a recuperarse aunque sin llegar a los niveles del mismo período de 2019. La incertidumbre continúa ya que no se descartan nuevos brotes y las perspectivas económicas son muy pesimistas. Estos temas y su repercusión en los mercados y en la financiación de proyectos serán tratados en un nuevo webinar Mercados eléctricos europeos

Con la llegada del coronavirus al continente europeo se tomaron medidas para controlar la propagación del mismo que incluían cierres de colegios, comercios, fronteras, confinamiento de la población, entre otras. Estas medidas provocaron una caída de la demanda eléctrica que en algunos casos llegó hasta niveles cercanos a los de principios de siglo. Actualmente Europa se encuentra inmersa en el proceso de desescalada de dichas medidas gracias a que el virus está siendo menos agresivo, hay menos ingresos y menos muertes. Aunque la demanda de electricidad comienza a recuperarse, aún continúa más baja que en el mismo período del año pasado. En los meses de verano se espera que la demanda continúe recuperándose aunque teniendo en cuenta la crisis económica que ha provocado la pandemia no se volverá a los niveles del año pasado.

El calor no eliminará completamente el coronavirus y con el frío se podría reactivar la epidemia y la virulencia. La mayor incertidumbre se sitúa ahora en septiembre y octubre cuando es posible que se produzcan rebrotes de la enfermedad por la llegada del frío, la apertura de colegios y universidades y la vuelva a la nueva normalidad.

Por otra parte, los precios de los mercados eléctricos habían comenzado a bajar desde el último trimestre de 2018 por la caída de los precios del gas. El desplome de los precios de este combustible se agudizó durante la crisis de la COVID‑19 alcanzando mínimos de al menos los últimos once años. También los precios de los derechos de emisión CO2 cayeron en este período hasta valores cercanos a los 15 €/t. En este panorama de menor demanda eléctrica y precios bajos de gas y CO2 los precios de los mercados eléctricos llegaron a situarse por debajo de los 20 €/MWh. En el comienzo de junio han empezado a recuperarse y ya la mayoría se sitúan por encima de los 30 €/MWh. La evolución de los próximos meses estará condicionada por las afectaciones de la demanda eléctrica y de los precios del gas y CO2 por la coronacrisis y por un posible rebrote del coronavirus.

Perspectivas económicas

Las perspectivas económicas para el año 2020 correspondientes al informe de junio de la OCDE dibujan un escenario de caídas del PIB mayores al 7% en toda Europa, y que, en el caso de producirse un segundo brote de la epidemia, se sitúan por encima del 9%. La previsión para España es la más pesimista, pasando del ‑11,1%, si no se produce un segundo brote, al ‑14,4%, si llegara a producirse. En este mismo entorno se sitúan las previsiones del Banco de España, que predicen una caída de un 9% si no se producen rebrotes y de hasta un 15,1% en el caso de que sí los hubiera.

Nuevo webinar

Desde que comenzó la crisis del coronavirus, en AleaSoft se ha realizado una serie de webinars para analizar la evolución de los mercados de energía durante este período. En estos webinars también se ha tratado el tema de la financiación de proyectos de energía renovable en este contexto de tanta incertidumbre. Teniendo en cuenta la naturaleza cambiante de la situación, el próximo 25 de junio se realizará la tercera parte del webinar “Influencia del coronavirus en la demanda de energía y los mercados eléctricos en Europa (III)”. Los ponentes en esta ocasión serán Pablo Otín, Director General y cofundador, en Powertis, Miguel Ángel Amores, Gerente de Energía Renovables, en Triodos Bank y Oriol Saltó, Director de Análisis de Datos y Modelización en AleaSoft. En la segunda hora se realizará una mesa de debate en la que participará Antonio Delgado Rigal, Director General y fundador, en AleaSoft, además de los ponentes.

Para más información, pueden dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/perspectivas-economicas-posibles-rebrotes-covid19-condicionaran-recuperacion-mercados-energia/

