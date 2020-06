El grupo Albazor cumple cuarenta años, reivindicando la música y tradiciones de Albalate Comunicae

miércoles, 17 de junio de 2020, 12:53 h (CET) La pandemia del COVID19 ha obligado a retrasar los homenajes a esta formación emblemática, de música tradicional, que se retomarán muy pronto, partiendo de las redes sociales Un grupo de jóvenes, amantes de la música folk tradicional, crearon el grupo Albazor, de Albalate de Zorita, en 1980, ahora hace cuarenta años. La formación original estaba compuesta por Benjamín Moreno, que era el sacerdote que había en Albalate, Miguel Ángel Baldominos, Manuel Fuentes, Ángel Fuentes, Jesús Ballesteros, Alberto Luque, Javier Ranera, Rosana Corralo, Maripi Alcocer, Teresa Alcocer, Maribel Merchante, Mila San Andrés y Loli Ranera.

Con motivo de su cuadragésimo cumpleaños, se habían convocado una serie de actividades, que hubieron de ser modificadas por la pandemia, pero que ahora, se van a relanzar gracias a las redes sociales y que serán reprogramadas muy pronto.

“El Grupo Albazor ha sido, desde sus comienzos, uno de los mejores embajadores de Albalate de Zorita. Donde quiera que ha actuado se ha mostrado siempre orgulloso de su pueblo, así como también lo está su pueblo de él”, dice Alfredo Sánchez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Albalate y miembro actual del grupo.

Gracias a su primitiva formación las seguidillas mayos y jotas de Albalate se han conservado vivas y no se han perdido. El resto de formaciones las han continuado cantando para que perduren. La formación del Grupo Albazor formó parte de la Asociación Cultural " Al-balat" cuya labor fue muy importante a la hora de recuperar y difundir las tradiciones de Albalate. Fue entonces cuando se creó un grupo de bailes regionales que, allá por los 80, contaba con grupo infantil y otro juvenil a los cuales Albazor ponía música y voz. “Inculcaron a todo el pueblo la pasión por la música tradicional ofreciendo en el "Mes Cultural", que solía ser agosto, conciertos propios y de otros artistas relacionados con este tipo de música”, sigue Sánchez.

De su primera etapa se conservan dos grabaciones “Canto a La Alcarria” y “Albazor en Navidad”. “Albazor en Navidad se ha convertido en la banda sonora de esas fechas en Albalate. No hay vecino que no se sepa y cante en esa época alguno de los villancicos de aquel cassette”, cuenta el concejal de Cultura.

Desde entonces, por el grupo han pasado diferentes formaciones de albalateños, que, aportando lo mejor de sí mismos, han ido haciendo de Albazor uno de los grupos más reconocidos y veteranos de la provincia de Guadalajara y que, además, lo han hecho sin perder su esencia original: la difusión y recuperación de la música tradicional castellana y el folklore provincial desde el amor hacia la música tradicional y hacia las tradiciones de Albalate y de Guadalajara. Todavía hoy, es habitual su participación en certámenes de Folk o de villancicos, puesto que el grupo sigue maravillosamente en activo.

Albazor tiene una Misa Alcarreña completa propia, y fue un grupo pionero en ofrecer espectáculos en los que se mezclaba la música con el baile tradicional y su puesta en escena con textos teatralizados.

En los años 90 su montaje “Raíces de un corazón” resultó un gran éxito regional, por la forma de mostrar el folklore tradicional. La obra, que escribió Alberto Merchante, contaba la historia de una madre que ve cómo su único hijo decide dejar el pueblo, al tiempo que desgrana la vida y tradiciones con textos, música y bailes. Otro de los montajes más conocidos de Albazor fue “Cruce de caminos”. Con una puesta en escena similar, Albazor hacía un homenaje, en esta ocasión, a la provincia de Guadalajara.

Albazor se ha adjudicado, en varias ocasiones, certámenes como el de rondas tradicionales de Torija, en Navidad. También ha representado a Guadalajara en el Folk Segovia, llevando hasta allí la música alcarreña hasta aquella provincia vecina y hermana.

En el año 2014 con la celebración del V Centenario del Descubrimiento de la Santa Cruz, el propio Alfredo Sánchez escribió, con motivo de la efeméride, un texto simulando ser el espíritu de aquel labrador que encontró por casualidad a la patrona de Albalate. Fue todo un éxito de público. Una copia de la obra se introdujo en una capsula del tiempo que se depositó en la Ermita de la Santa Cruz en Cabanillas y que se abrirá en 2114.

En la actualidad, Albazor está formado por María Ángeles Rajas, Miriam Magallanes, Maripi Alcocer, que es la única componente de la formación original, María del Mar Rodríguez, Jesús Ángel García, Rafa García, Alfredo Sánchez, José de Castro (de Azuqueca y componente a su vez de los grupos Dairca y As-Sikka Folk) Jonatan de Agustín (de Chiloeches y componente de Dairca, As-sikka Folk y de la Ronda Raíces de Chiloeches) y las nuevas y jóvenes voces de Fernando Herráiz y Miguel Ángel Jiménez. “Debemos homenajear como merece a este emblema de Albalate, como es Albazor. Es algo que les debemos a las generaciones pasadas, y a las futuras”, valora Alberto Merchante, alcalde de Albalate.

