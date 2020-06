MakerBot y por qué la tecnología 3D es útil también para la industria Comunicae

miércoles, 17 de junio de 2020, 12:22 h (CET) El uso de una impresora 3D para fabricación industrial se está implantando con fuerza. MakerBot, con su familia de impresoras Method, es un referente en este campo El mundo de la fabricación industrial no ha dejado de evolucionar y en la actualidad se está centrando en la especialización, creando elementos específicos para determinadas funciones.

Para adaptarse a esta nueva metodología, la industria necesita soluciones inteligentes, capaces de afrontar los retos que se presentan, ahora y de cara al futuro. MakerBot, especializado en la fabricación de impresoras 3D y con presencia en España de la mano de Mastertec, cuenta con una línea orientada de forma específica a la industria, la gama Method.

El mundo está cambiando: la industria 4.0

La industria 4.0, conocida como la cuarta revolución industrial, implica la combinación de técnicas de producción avanzadas con tecnologías inteligentes. Esta nueva etapa de desarrollo está marcada por la implantación de elementos como la robótica, Inteligencia Artificial, nanotecnología o el Internet de las Cosas. En ella se integra también el diseño y la impresión 3D.

Aunque no se trata de algo novedoso, ya que la primera impresora 3D vio la luz hace décadas, los avances en el desarrollo de programas y la optimización de procesos, así como la aparición de los “materiales inteligentes”, han contribuido al aumento de su popularidad.

Las posibilidades que se abren con el uso de una impresora 3D profesional en la industria son casi ilimitadas. Por eso, junto a otras tecnologías se presentan como una nueva etapa en el desarrollo productivo industrial.

Impresoras para industria: la familia MakerBot Method

La familia de impresoras MakerBot Method supone un gran avance en el desarrollo de este tipo de productos, ya que va más allá de la impresora 3D convencional.

MakerBot ha creado su impresora 3D industrial desde cero, usando y mejorando tecnologías patentadas de Stratasys®. Estas potencian el ADN de una impresora 3D para uso industrial desde su inicio, además de proporcionar funciones inteligentes que mejoran el flujo de trabajo.

La gama Method está formada por 2 modelos de impresora 3D: la MakerBot Method y la Method X, que puede trabajar aún con más materiales que la primera.

Method supera con creces las funcionalidades de una impresora 3D de escritorio, permitiendo desarrollar en un entorno controlado todo tipo de piezas en materiales como el Nylon, PET, ABS o fibra de carbono, entre otros. Todo esto, con una precisión y fiabilidad garantizadas, que solo puede ofrecer una impresora 3D desarrollada para uso industrial.

Las impresoras MakerBot en España solo se puede obtener a través de Mastertec, importador en exclusiva de la familia de impresoras 3D Method.

Utilidades del 3D en la industria

Las posibilidades de uso de una impresora 3D industrial son tan amplias que abarcan todas las etapas del proceso productivo. Algunos de los campos de utilidad en los que MakerBot está presente con sus impresoras 3D son:

Prototipos: Modelos diseñados para mostrar ideas y asegurarse de que cumple los criterios. Con ellos se pueden hacer las pruebas necesarias para comprobar que se logran los objetivos, tanto en modelos a escala como a tamaño real.

La impresora 3D Method permite fabricar modelos y réplicas, así como enviar a producción todos aquellos que sean validados.

Mejora de producto: Tomando como base el modelo 3D de un producto concreto, se puede ajustar, corregir o incluir elementos para personalización, mejorar la eficiencia, probar cómo funciona el mismo producto en varios materiales, etc.

Arte, diseño y arquitectura: Desde la creación de réplicas a escala hasta estructuras para edificios, fabricadas con materiales inteligentes. Con una impresora 3D profesional se pueden hacer realidad todo tipo de proyectos. Es posible crear elementos de reposición, decoración y todo tipo de soluciones para el sector.

Herramientas: Las impresoras 3D pueden fabricar herramientas a la medida, lo que se traduce en una rentabilidad y funcionalidad mejoradas. No es necesario invertir tiempo excesivo, ni gastar dinero en materiales o recursos.

Los ciclos de producción y desarrollo de las herramientas son mucho más rápidos, además de que permiten ser autosuficientes, pues se pueden hacer moldes, guías, soportes, sistemas de anclaje, etc.

Fabricación de cercanía: Las piezas se fabrican in situ, sin necesidad de ser importadas. Esto hace que los tiempos de espera se reduzcan e incluso desaparezcan en función del volumen de producción que se necesite.

Fabricación bajo demanda: Las piezas y elementos se pueden mandar a fabricar con la impresora 3D cuando sea necesario. Lo que supone una reducción de stock en los almacenes, y por tanto un ahorro considerable en el coste de almacenamiento y mantenimiento. Por no hablar de que se puede reducir el tamaño de estos espacios o destinarlos a producción u otros propósitos.

Mantenimiento y reparación: La impresión de piezas de repuesto favorece la reducción de costes en el inventario, y alargan la vida útil de elementos obsoletos, para los que encontrar piezas puede ser muy difícil o demasiado caro.

Ventajas del 3D frente al sistema tradicional (CNC)

MakerBot España es una opción cada vez más interesante, porque tiene muchas ventajas frente al sistema de producción tradicional. Algunas de ellas son:

No se desperdicia material , al crear los objetos aplicando capa sobre capa, en lugar de cortar un bloque.

, al crear los objetos aplicando capa sobre capa, en lugar de cortar un bloque. Se puede producir a pequeña escala sin que ello suponga un sobrecoste. En el caso del mecanizado CNC solo se fabrica a gran escala porque el coste sería prohibitivo si se hacen pocas unidades.

sin que ello suponga un sobrecoste. En el caso del porque el coste sería prohibitivo si se hacen pocas unidades. Una impresora 3D industrial tiene gran facilidad de uso. En muchas ocasiones solo hay que clicar un par de veces para que se ponga en marcha el proyecto.

tiene gran facilidad de uso. En muchas ocasiones solo hay que clicar un par de veces para que se ponga en marcha el proyecto. No hay límites a la forma de las piezas, logrando los mejores resultados en elementos muy complejos. Muchos sectores productivos están sacando provecho de la impresión 3D con MakerBot gracias a su gama de impresoras Method.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.