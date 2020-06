"Hacer regalos para los seres queridos es también un arte", según Creasentidos Comunicae

miércoles, 17 de junio de 2020, 10:53 h (CET) Regalar resulta en muchas ocasiones complicado, ya que no es fácil sorprender a un ser querido regalándole algo bonito y significativo sin caer en clichés. Los regalos deben ser especiales por lo que la bisutería casi siempre suele ser una buena opción para sorprender y de seguro aquella persona encontrará el momento perfecto para utilizarla. Lo siguiente que hay que pensar es en que tipo de bisutería se ajusta más a la personalidad de quien se va a hacer el regalo Creasentidos es una tienda física y online que se dedica a la venta y creación de piezas de bisutería con unos precios muy competitivos que se revisan con cierta periodicidad para ajustarse al mercado lo máximo posible. No obstante, que los precios se ajusten a las posibilidades de cualquier persona que quiera hacer un regalo bonito no significa que la calidad se descuide. Creasentidos pone una gran atención en la calidad del producto y los detalles con el fin de cumplir siempre con las expectativas de los clientes. La calidad del producto se basa en la fabricación artesanal y a mano de la bisutería cuidando al máximo todos los detalles y el resultado final.

Los productos a la venta son de una variedad inmejorable y por este motivo, las posibilidades a la hora de hacer regalos son mucho más amplias. Además, de la calidad y los precios inmejorables, Creasentidos hace de los regalos algo muy personalizable con el grabado del zamak y el acero inoxidable. Tanto si es el día del padre, el día de la madre, un cumpleaños, San Valentín, una comunión o simplemente se quiere tener un detalle con un profesor o un amigo, esta tienda tiene un producto variado y personalizable. Las posibilidades son infinitas, poner frases, nombres, fechas, dibujos y cualquier otro tipo de grabado que se desee.

Además de un producto con un precio inmejorable y una calidad especial, Creasentidos también tiene unas ideas muy creativas. Una de estas ideas es perfecta para regalar a un profesor a fin de curso: un marcapáginas con grabación. Este regalo, además de ser de gran valor también es un regalo práctico y original que el profesor no va a guardar en un cajón y olvidar sin más, sino que podrá utilizarlo. Lo mismo ocurre con los llaveros y las pulseras, unos regalos perfectos para una madre en los que además se pueden realizar grabados de dibujos de los hijos, por ejemplo, o una frase especial escrita a mano. Para una comunión lo ideal es regalar también algo práctico que se utilizará en el futuro y se recordará. Un ejemplo de esto son los puntos de lectura.

