Riot Games anuncia la Ignition Series de VALORANT Comunicae

miércoles, 17 de junio de 2020, 11:01 h (CET) Se trata de un torneo global que será el primer paso para crear un ecosistema sólido competitivo del nuevo shooter táctico de la compañía Riot Games ha anunciado la Ignition Series de VALORANT, su nuevo shooter táctico. Consiste en un programa oficial en colaboración con otras compañías de esports donde presentarán varios torneos cada semana, ayudarán a descubrir a jugadores con talento y fomentarán el reconocimiento global de los equipos y profesionales de VALORANT.

“Estamos emocionados de unir a lo mejor del mundo de los videojuegos y los esports para crear un programa que resalte VALORANT a escala global”, destaca Whalen Rozelle, Senior Director de Esports en Riot Games. “La Ignition Series va a ayudar a potenciar la creatividad de algunos de nuestros patrocinadores más importantes y nos ayudará a construir un esport desde cero que resultará muy auténtico para la comunidad de VALORANT”.



Para producir la Ignition Series de VALORANT, Riot Games se ha asociado con más de 20 organizaciones de esports con el objetivo de generar eventos competitivos únicos por todo el mundo. La Ignition Series empezará el 19 de junio de 2020 con el European G2 Esports Invitational, presentado por Red Bull, y la RAGE VALORANT JAPAN Invitational.

Los futuros eventos de la Ignition Series se crearán para los seguidores de Norteamérica, Brasil, América Latina, Corea, Japón, Sudeste Asiático, Oceanía, Europa, Rusia, Turquía y Oriente Medio. Los detalles sobre más eventos llegarán en los próximos días.



Cada organizador será el encargado de dirigir su torneo de la Ignition Series, con variaciones que incluirán clasificatorios abiertos, partidos amistosos y competiciones con invitados (mejores jugadores, personalidades de la comunidad o aficionados aspirantes). En los países en los que se ha lanzado VALORANT, los torneos de la Ignition Series servirán para darle a los jugadores la oportunidad de construir un legado competitivo en su región.

“Estamos preparados para iniciar la Ignition Series de VALORANT y mantener el éxito de la G2 EU Brawls con un torneo invitacional”, explica Carlos Rodríguez, CEO de G2 Esports. “Nuestra alianza con Riot ha ayudado a crear una comunidad europea de League of Legends sólida como es hoy y ha contribuido al éxito de la LEC, y no tengo ninguna duda de que haremos lo mismo con VALORANT”.



“VALORANT es un juego fantástico y Riot ha conseguido lo que muchos han intentado: encontrar el punto intermedio entre entretenimiento de manera casual y una experiencia competitiva muy intensa. Durante la Ignition Series, el mundo verá en qué consiste el entusiasmo que sentimos por este juego”, destaca Carlos Rodríguez.

Durante la beta cerrada, han tenido lugar más de 100 torneos de VALORANT por todo el mundo. Con el lanzamiento del juego, la Ignition Series buscará hacer crecer los esports de VALORANT de manera global al tratarse de un sistema organizado de eventos que será más fácil de seguir para los aficionados. La Ignition Series tendrá un torneo cada semana, lo que ayudará a descubrir nuevo talento y hacer que los equipos ganen un reconocimiento global. Riot Games amplificará la comunicación de los eventos en sus plataformas, incluida una sección en su página web para seguir los horarios de las competiciones.



VALORANT se ha establecido como uno de los shooters en primera persona favoritos de la comunidad después del lanzamiento de su beta cerrada en abril de 2020. El juego consiguió hacer historia en el primer día con 34 millones de horas vistas, récord de Twitch en un solo día. Además, alcanzó un pico de espectadores de 1.7 millones en Twitch, solo superado por las finales del Mundial de League of Legends en 2019. Durante los dos meses de la beta cerrada de VALORANT, una media de 3 millones de jugadores se conectaban al juego al día. Los seguidores también demostraron su entusiasmo por el título al ver más de 470 millones de horas en los streams de la beta cerrada de VALORANT en Twitch y en AfreecaTV, un servicio de streaming en Corea.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.