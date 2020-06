​Decoración y repostería, los nuevos pasatiempos de los españoles ​Llevar a cabo ideas creativas de cocina y decoración resulta muy sencillo si tienes un referente al que mirar Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 17 de junio de 2020, 11:20 h (CET) En estos tiempos en los que quedarse en casa ha sido imprescindible, hemos descubierto nuevas aficiones que no conocíamos. Remodelar el estilo del hogar para hacerlo más personal utilizando los objetos de decoración del momento y haciendo de todas las habitaciones un espacio auténtico. También se han descubierto nuevos chefs, la repostería es su pasión. Galletas, magdalenas, bizcochos y pan son las recetas estrella de este 2020.



La decoración del hogar, la limpieza, el orden y la repostería son campos que están en auge este año y Zodio es un aliado para todos ellos. La tienda de decoración y cocina que tanto éxito tiene en Francia acaba de aterrizar en España, de forma online, con más de 4000 productos para el hogar.



#1 Decoración del hogar como nueva forma de expresión

En los últimos meses los españoles han pasado más tiempo en sus hogares que nunca y se han dado cuenta de la importancia de tener una casa cómoda y a su gusto.



Renovar la decoración cada cierto tiempo y cambiar de estilo según la estación del año son dos claves fundamentales a la hora de diseñar el hogar. Cada persona es un mundo y tiene que encontrar lo que le gusta y crear su atmósfera particular.



Todo elemento de decoración de una habitación debe cumplir una función estética y ser práctico y cómodo al mismo tiempo. Para todas las habitaciones y salas, desde decoraciones de pared, estanterías, espejos, ropa de cama hasta velas y esencias que crean diferentes climas.



En Zodio, tienda especializada en decoración del hogar, podrás encontrar todo lo que necesitas para crear tu propio estilo. Además, esta tienda online aporta inspiración, enseñando ideas y nuevas tendencias para ayudar a elegir a cada persona lo que realmente está buscando.



#2 Cada cosa en su lugar y como los chorros del oro Organizar la casa ha estado a la orden del día en estos tiempos. Ha sido el momento perfecto para colocar los armarios, hacer el cambio a la ropa de verano, ordenar todo lo que teníamos por medio y deshacerse de lo que realmente no se necesita, pero se sigue guardando.



Arreglar el salón, las habitaciones, los juguetes de los niños y los utensilios de cocina. Encontrar el sitio para colocar todo lo que tenemos en casa es mucho más fácil si tenemos un lugar definido para guardarlos. Cajas de almacenamiento, cestas, recipientes o tarros son algunas de las mejores soluciones que podrás encontrar en Zodio.



También ha sido un tiempo de limpieza. La higiene ha cobrado más importancia de la que ya tenía. Contar con los productos para desinfectar la ropa, los utensilios o el propio cuerpo se ha hecho imprescindible. En Zodio puedes encontrarlos todos. Y si prefieres crear tus propios productos, no te preocupes, Zodio cuenta con una sección de tutoriales donde te explican cómo fabricarlos.



#3 Cocinamos y creamos

Nuevas actividades para hacer en casa, eso es lo que se ha buscado estos últimos meses para entretenerse, y muchos han encontrado en la cocina un lugar donde refugiarse y pasar tiempo con su familia. La repostería ha estado a la orden del día, bizcochos, galletas y magdalenas han sido las recetas más cocinadas.



Hacer nuestros propios alimentos se ha vuelto una moda, ya no es tan típico salir a comprar el pan, sino hacerlo tú mismo en casa. Zodio hace esto más fácil, ya que, además de ser el sitio donde puedes encontrar todos los productos que necesitas de cocina y repostería, ofrece un gran número de recetas originales y consejos de cocina y repostería que podrás descubrir en la Comunidad Zodio.



También, para divertirse con los más pequeños de la casa se ha optado por hacer manualidades. Y el descubrimiento de fabricar objetos con las manos ha deparado en la pasión de muchos por el bricolaje.



Llevar a cabo ideas creativas de cocina y decoración resulta muy sencillo si tienes un referente al que mirar. Zodio aporta nuevos proyectos y tutoriales para realizar manualidades y actividades de bricolaje e inspiración. Su objetivo es ayudar a crear en casa tus propios objetos decorativos, jabones, juguetes para los más pequeños e incluso tus propios muebles. Podrás encontrar más en sus redes sociales cómo Instagram o Facebook.

