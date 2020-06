​Estudios apuntan al CBD como mejor terapia para tratar la ansiedad ​Los resultados de este estudio indican que este aceite podría ser una opción útil para tratar la ansiedad social, visita ​Cibdol para conocer sobre proveedores seguros de CBD Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 17 de junio de 2020, 11:48 h (CET) Científicos de la Universidad Estatal de Washington publicaron un estudio en el Diario de Trastornos Afectivos (Journal of Affective Disorders) donde demostraron que fumar cannabis puede reducirse significativamente niveles reportados de depresión, ansiedad y estrés a corto plazo, sin embargo, el CBD podría generar mejores resultados y más prolongados. Por ejemplo, indicaron que el uso repetido de la marihuana en sí no parece conducir a una reducción a largo plazo de los síntomas relacionados con la depresión y la ansiedad, además, se ha evidenciado que en algunos individuos puede aumentar la depresión con el tiempo.



CBD como mejor terapia El problema central con el uso de la marihuana como herramienta para hacer frente a la ansiedad es que puede crear una dependencia psicológica de la sustancia, el aceite de CBD por el contrario, es un extracto de marihuana que a menudo se dispersa debajo de la lengua con un gotero y no contiene THC, por lo que no le dará los mismos efectos capaces de alterar la mente como la marihuana pura, aseguró el grupo de investigadores.



Además, informaron que poseen pruebas iniciales que sugieren que el CBD podría ser útil en el tratamiento de la ansiedad y la adicción, además de los muchos beneficios atribuidos al aceite de CBD, desde curar el insomnio y mejorar el glaucoma hasta reducir la inflamación y disminuir la ansiedad.



Por otra parte, un artículo publicado por el Centro Nacional de Información Biotecnológica declaró que los cannabinoides inducen respuestas diversas sobre los comportamientos relacionados con la ansiedad y el miedo; en general, las dosis bajas tienden a inducir efectos similares a los ansiolíticos, mientras que las dosis altas a menudo causan lo contrario.



Por ende, la inhibición de la degradación parece evitar estos efectos bifásicos, mejorando así la señalización del receptor CB1 de manera temporal y espacialmente restringida, reduciendo así los comportamientos similares a la ansiedad, informaron en su artículo médico.



De igual forma, finalizaron este estudio con las conclusiones de que "el CBD administrado solo tiene propiedades ansiolíticas, particularmente bajo circunstancias o en respuesta a estímulos que normalmente provocan ansiedad, convirtiendo al CBD en el candidato atractivo para el tratamiento terapéutico de la ansiedad y los trastornos relacionados con el miedo”.



Aplicable en adolescentes Otro estudio llevado a cabo por la Universidad de Kyoto en Japón, arrojó evidencia acumulada que indica que el cannabidiol (CBD), revierte el comportamiento similar a la ansiedad, además, este tratamiento fue aplicado como medida alternativa a adolescentes japoneses tardíos con trastorno de ansiedad social (SAD por sus siglas en inglés). En sí, treinta y siete adolescentes japoneses de 18 a 19 años de edad con ansiedad clínica y trastorno de personalidad recibieron, aceite de CBD (que contenía 300 mg de CBD) diariamente durante 4 semanas.



Entre los resultados destacables está que al finalizar el tratamiento, se utilizó el cuestionario clínico con la escala de ansiedad social de Liebowitz y que gracias a este, se pudo concluir de forma científica la evidencia de cómo el CBD disminuyó significativamente la ansiedad medida por la escala.



Los resultados de este estudio indican que este aceite podría ser una opción útil para tratar la ansiedad social, visita Cibdol para conocer sobre proveedores seguros de CBD.

