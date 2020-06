Ocho de cada diez españoles no sabe definir correctamente la diabetes, según una encuesta Nacho Moreno

miércoles, 17 de junio de 2020, 11:33 h (CET) Más de ocho de cada diez españoles no saben definir con exactitud en qué consiste la diabetes. Este desconocimiento sobre la enfermedad es menor entre las personas con diabetes, pero aun así tres de cada diez de ellas no son capaces de precisar en qué consiste la patología, según la encuesta 'Impacto de la diabetes en la calidad de vida: Percepciones y actitudes entre la población y los pacientes', que ha impulsado AstraZeneca y ha desarrollado Ipsos mediante entrevistas a 1.105 personas, 700 de ellas pertenecientes al grupo de población general, 294 a pacientes con diabetes del tipo 2 y 111 a pacientes con diabetes del tipo 1.



En el estudio, se ha preguntado tanto a población general como al colectivo de personas con diabetes, específicamente, por el conocimiento de hasta ocho patologías distintas. Las respuestas revelan que, de entre todas ellas, la diabetes figura entre las más conocidas, justo después del cáncer. Sorprende, sin embargo, que, cuando se profundiza sobre el grado de conocimiento, las conclusiones son muy diferentes.



Así, solo el 18 por ciento de la población general sabe definir con exactitud la diabetes, frente al 59 por ciento de las personas con diabetes tipo 1 y al 62 por ciento de las personas con diabetes tipo 2. Además, casi la mitad de la población general tampoco es consciente de que existen varios tipos de diabetes, pese a tener personas afectadas en su entorno próximo.



"Los datos obtenidos nos muestran que el grado de desconocimiento sobre la diabetes y las complicaciones que puede provocar aún es grande, sobre todo en la población general, por lo que es necesario insistir en las medidas de concienciación social. El margen de mejora es muy amplio", subraya la directora médica y de Asuntos Regulatorios de AstraZeneca, Ana Pérez.



El presidente de la Sociedad Española de Diabetes, Antonio Pérez, indica que los resultados del estudio resultan en cierta medida "sorprendentes si se tiene en cuenta el enorme impacto sanitario de la diabetes, derivado tanto de su elevada y creciente prevalencia como de las consecuencias de sus complicaciones que condicionan, entre otras, una pérdida de expectativa de vida de hasta 15 años y unos costes que representan hasta el 12 por ciento del gasto sanitario global".



De acuerdo con este especialista, "esta baja percepción de la enfermedad por parte de la sociedad y de los propios pacientes es probablemente una de las principales barreras a superar para la implementación de políticas de salud pública orientadas a prevenir la diabetes y sus complicaciones".



Solo el 18 por ciento de la población general afirma sentir respeto ante la diabetes; un porcentaje que se incrementa hasta casi el 60 por ciento en patologías como el cáncer. Esta situación, además, se replica entre las personas con diabetes, que tienen una percepción baja sobre la gravedad de la enfermedad si no se controla adecuadamente. Así, solo el 32 por ciento de las personas con diabetes tipo 1 y el 36 por ciento de las personas con diabetes tipo 2 afirman sentir temor por esta enfermedad.



Tampoco es una patología considerada mortal. Solo el 9 por ciento de la población general sitúa esta enfermedad entre las más mortales. Por lo que se refiere a las personas con diabetes, la proporción se eleva al ser más conscientes de los riesgos que entraña la enfermedad. El 18 por ciento de quienes padecen el tipo 1 y el 21 por ciento de quienes sufren el tipo 2 consideran la diabetes como una de las patologías más mortales. Encabezan esta clasificación de las enfermedades más letales el cáncer y el infarto.



La diabetes será la séptima causa de mortalidad en el mundo en 2039, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y se prevé que afecte a 592 millones de personas en 2035. Además de las implicaciones propias, esta enfermedad destaca por la gran cantidad de enfermedades asociadas como infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, ceguera y amputación de los miembros inferiores.



La investigación revela que un 2 por ciento de los entrevistados afirman padecer diabetes tipo 1, y un 4 por ciento diabetes tipo 2. Las patologías más prevalentes entre los encuestados son, por este orden, sobrepeso y obesidad, hipercolesterolemia, ansiedad y depresión e insomnio. Pese a este reconocimiento de escasa prevalencia de la diabetes, cuando se les pregunta en el estudio por el porcentaje de mayores de 18 años que creen que sufren esta patología, las cifras se disparan. Así, la población general estima en un 22 por ciento el número de afectados. Esta creencia aumenta más entre la población con diabetes hasta situarse en entre el 28 y el 29 por ciento.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Año bisiesto Año bisiesto… año siniestro. Así dice el refranero popular Cinco motivos por los que la bicicleta es el medio perfecto para desplazarse durante la desescalada En el caso de las bicicletas compartidas o de alquiler, la compañía recomienda extremar las precauciones, siendo recomendable desinfectar especialmente aquellos elementos que se tocan como son el manillar o el freno Steve Hanke: Es hora de paralizar la cooperación con el FMI ​Las crisis petroleras de los años setenta fueron las primeras en permitir que el FMI se reinventara Reflexiones sobre el lugar de dicho continente en la historia mundial ​Varias de las nuevas repúblicas trataron de emular a los sistemas de planificación estatal y nacionalizada regidos por partidos únicos “marxistas leninistas” Abril de 2020 registra máximo histórico de tiempo de navegación en Internet con 168 minutos por persona al día