El proyecto CESTA AMIGA garantiza el acceso a una alimentación sostenible a mujeres supervivientes de violencia de género y sus familias

martes, 16 de junio de 2020

martes, 16 de junio de 2020, 17:05 h (CET) La Fundación Ana Bella, apoyada por la Fundación Daniel y Nina Carasso ha puesto en marcha su proyecto CESTA AMIGA para favorecer el acceso a la alimentación sostenible, basada en alimentos locales y agroecológicos, respetuosos con el medio ambiente y justos a nivel social, a mujeres supervivientes de violencia de género y sus familias durante el confinamiento La iniciativa promueve el empoderamiento alimentario, a la vez que apoya al sector de los pequeños productores locales en Sevilla, Barcelona y Madrid. En esta última, Uber y la Fundación United Way España se han unido a la iniciativa posibilitando el reparto gratuito de las cestas a través de la colaboración de personas voluntarias -en el caso de United Way- y la donación de todos los viajes necesarios para el reparto- por parte de Uber.

Acceso a una alimentación sostenible durante la Covid-19

Según la Fundación Ana Bella, 1 de cada 10 hombres en España maltrata a su pareja y durante el confinamiento este maltrato se intensifica y se invisibiliza. Sólo 1 de cada 5 mujeres maltratadas pide ayuda en España y el Estado de Alarma ha supuesto una barrera más para que las víctimas rompan el silencio.

Debido al incremento de peticiones de ayuda durante el confinamiento, la Fundación Ana Bella ha intensificado su Programa Amiga, en el que mujeres supervivientes de violencia de género actúan como agentes de cambio transformado el sufrimiento vivido en experiencia y empatía para ayudar a las víctimas invisibles, logrando que rompan el silencio, las acercan hasta los recursos para que denuncien y cuando salen de las casas de acogida las apoyan para que recuperen sus vidas, no como víctimas dependientes de un subsidio, sino como mujeres empoderadas con un trabajo digno.

Ana Bella Estévez, superviviente y emprendedora de Ashoka además de impulsora de la Fundación Ana Bella, fue invitada a participar en el Social Lab “La Mesa” promovido por la Fundación Daniel y Nina Carasso para lograr acercar la alimentación sostenible a mujeres en riesgo de exclusión en nuestro país. A raíz de la crisis económica producida por la Covid-19 muchas de las mujeres supervivientes acompañadas por la Fundación Ana Bella se quedaban literalmente sin ingresos al paralizarse las actividades empresariales donde trabajaban. Mujeres que ya habían superado la exclusión, que no estaban en las listas de servicios sociales y para las que las ayudas no estaban llegando o eran insuficientes por lo que necesitaban apoyo inmediato para cubrir sus necesidades básicas.

Así fue cómo surgió la iniciativa CESTA AMIGA, para cubrir la necesidad de alimentos y convertir a las mujeres supervivientes beneficiarias en protagonistas de su empoderamiento alimentario actuando como agentes de cambio en sus hogares al utilizar frutas, legumbres, verduras frescas, de temporada, ecológicas y de proximidad, a la vez que reducen el consumo de productos ultraprocesados, colaborando en la salud familiar con una dieta equilibrada y cuidando del planeta.

Las beneficiarias reciben formación sobre qué es la alimentación sostenible y cómo pueden ser promotoras de la misma, apoyo en la resolución de todo tipo de problemas surgidos por la crisis y acompañamiento para lograr su inserción laboral.

CESTA AMIGA se lleva a cabo en distintas ciudades españolas en las que la Fundación Ana Bella acompaña a mujeres: Sevilla, Barcelona y Madrid.

En Madrid la iniciativa llega gracias a la colaboración de la Fundación United Way España, que aporta y coordina a las voluntarias, y de Uber, que ha donado todos los viajes necesarios para recoger y llevar de manera gratuita las cestas cada semana.

Las cestas son preparadas por la empresa Farmidable, primera plataforma online de distribución alimentaria certificada B-Corp en España, que pone en contacto a productores locales con consumidores en grandes ciudades generando un gran impacto positivo y contribuyendo a un modelo sostenible, al medio ambiente y a la economía circular y local. Las cestas incluyen frutas, huevos y verduras ecológicas, así como jabones naturales.

Con un firme compromiso con la diversidad y el apoyo a las comunidades en las que opera, Uber ha puesto en marcha numerosas iniciativas durante la crisis del COVID-19 en todo el mundo, como #Moveswhatmatter. En este marco, ha realizado más de 10 millones de viajes gratuitos a nivel global, destinados a que personal sanitario, grupos en riesgo de exclusión o en necesidad, tuvieran garantizados trayectos seguros y comida. En España, 25.000 viajes gratuitos y casi 2.000 cestas de comida en diferentes proyectos, a los que suma ahora la colaboración con Cestas Amigas.

Durante la pandemia, la Fundación United Way España ha creado la campaña especial #unetealosqueayudan con el objetivo de ayudar a los más vulnerables por esta crisis sanitaria. Su objetivo en la fase de estado de alarma ha sido la obtención de fondos y ayudas para apoyar las distintas medidas de emergencia que han puesto en marcha organizaciones con las que colabora habitualmente entre las que se encuentra la Fundación Ana Bella. United Way España ha movilizado a empresas e individuos para que se sumaran al reto y ha conseguido recaudar, hasta la fecha, 193.000€ que han servido para proveer de productos básicos de alimentación e higiene a más de 8.800 personas de los colectivos más castigados por esta pandemia y para luchar contra la brecha digital apoyando a menores y jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad que han podido avanzar en sus estudios a través de tutorías y de la donación de 135 ordenadores.

