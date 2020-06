Herbalife Nutrition: Los españoles dedican menos de 2 horas al día a cuidarse Comunicae

martes, 16 de junio de 2020, 12:45 h (CET) El Panel de Hábitos Saludables de Herbalife Nutrition -que este año llega a su decimoquinta edición- revela que los españoles solo dedican 1,4 horas al día a cuidarse. Las mujeres y los jóvenes son los grupos que más tiempo dedican a su cuidado personal El Panel Anual de Herbalife Nutrition -desarrollado en conjunto con la empresa de investigación de mercados Instituto IO Sondea- afirma que los españoles dedican en promedio tan solo 1,4 horas al día a su cuidado personal. La encuesta plasma los usos y costumbres alimentarias en España, y se realiza mediante entrevistas a una muestra de 2.025 personas entre los 18 y los 65 años de edad de todo el país, seleccionadas por cuotas de sexo, edad y CCAA, según las estadísticas del INE.

Los jóvenes de 18 a 24 años (1,86 horas) y las mujeres (1,49 horas) son los grupos sociales que invierten más tiempo en arreglarse, ir al gimnasio o a la peluquería, entre otros hábitos de cuidado personal. Este tiempo se reduce a 1,28 horas al día en individuos con edades entre los 45 y los 54 años. Así mismo, las personas de poder adquisitivo alto dedican más tiempo a estos hábitos (1,57 horas al día), frente a las de poder adquisitivo medio (1,40 horas) o bajo (1,36 horas).

La importancia de controlar el peso y practicar ejercicio regularmente

Mantener bajo control el peso corporal es primordial para 3 de cada 4 españoles como forma de cuidado personal. Para cumplir este objetivo, más de la mitad de la población practica ejercicio físico (52,10%), o sigue dietas por su cuenta, sin control médico (42,02%).

Quienes toman medidas para mantener su peso corporal bajo control lo hacen con el fin de mejorar su condición física (63,19%), su estado de salud (61,78%) o su imagen (54,25%).

Los españoles practican cada día más deporte y están más concienciados acerca la importancia de realizar ejercicio físico. De hecho, 3 de cada 4 encuestados afirman practicar deporte cada semana una media de 3,3 horas semanales, sobre todo los hombres y las personas de poder adquisitivo alto.

Practicar deporte es percibido como una actividad que mejora la salud y el bienestar (73,95%), entretenida (46,45%), desestresante (44,19%) y que ayuda a perder peso (39,07%).

Sin embargo, muchos de quienes practican deporte no le dan la suficiente importancia a la nutrición. Solo el 40% tiene en cuenta la nutrición a la hora de practicar deporte (especialmente las mujeres), mientras que el 60% no la considera importante. Casi un 40% admite haber tomado complementos alimenticios en alguna ocasión (28,37%) o habitualmente (9,57%).

