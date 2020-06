AROMA+KIT y The Extreme Collection: campaña de cobranding para reforzar el concepto "handmade" Comunicae

martes, 16 de junio de 2020, 10:57 h (CET) The Extreme Collection ha incluido de regalo en sus ventas una muestra de crema hidratante de Aromakit personalizada para todo tipo de pieles con la caléndula como protagonista, agotando existencias en las primeras semanas. Esta acción de cobranding es la suma de esfuerzos de dos empresas españolas que comparten las mismas inquietudes: apuestan por la producción nacional y una fabricación limitada y artesanal para ofrecer a sus clientes un valor diferencial y un trato individualizado Aroma+Kit, la firma española de cosmética DIY facial y corporal con esencia mediterránea, totalmente natural y handmade, ha colaborado durante el mes de mayo con la empresa española de moda The Extreme Collection en una promoción para sus clientas en la que las compras se han acompañado de una muestra de crema hidratante personalizada con el objetivo de aunar sinergias y poner en valor el concepto “hecho a mano”.

Los resultados han sido muy positivos. Además de agotar existencias, esta alianza ha incentivado favorablemente en las ventas de ambas marcas, en un momento crucial para el consumo como el actual: “Apostamos por ser fieles a nosotros mismos y nuestra filosofía en cada paso que damos, por eso era importante para nosotros un partner que compartiera nuestros valores, algo que creemos también percibe el consumidor. En el caso de la colaboración con The Extreme Collection fue muy fácil y desde el primer momento hemos notado un aumento en las visitas a nuestra web y ahora, también la conversión en ventas”, señala Coqué López, fundadora de Aroma+Kit.

Para Aromakit, una parte fundamental de su cadena de valor es el contacto directo y personal con productores locales, con certificados sostenibles, respetuosos con el medioambiente y que mimen su producción. Desde sus inicios, la firma de cosmética apuesta por producciones pequeñas y personalizadas, que les permite controlar excedentes y asegurar que se aprecian todos los

ingredientes que componen cada producto. En esta colaboración, la firma ha desarrollado una muestra de crema hidratante, elaborada de forma artesanal con ingredientes 100% naturales e indicada para todo tipo de pieles con la caléndula como ingrediente protagonista.

Al igual que el resto de sus productos, se trata de una crema cruelty free, apta para veganos y libre de perfumes, parabenos, parafinas y derivados del petróleo u otros productos tóxicos.

Sobre The Extreme Collection

Marca 100% española de ropa para mujer que ofrece chaquetas de Edición Limitada con acabados artesanales y modelos exclusivos, con la americana como producto estrella. La empresa se caracteriza por utilizar materias primas respetuosas con el medio ambiente y fomentar una cadena de suministro justa y transparente.

Sobre Aroma+Kit

Aroma+Kit elabora en España una línea de cosmética facial y corporal con esencia mediterránea, totalmente natural, handmade y personalizable que permite desmarcarse de la cosmética masiva tradicional dirigida al gran público para apostar por el concepto slow beauty: cremas a medida para cada tipo de piel.

Con sus fórmulas personalizables -que incluyen principios activos botánicos y aceites naturales, Aromakit ofrece una cosmética 'slow', 100% natural, inteligente y sostenible.

