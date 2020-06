Formarse este verano será clave para reinventarse y afrontar la crisis que vendrá, según The Valley Comunicae

lunes, 15 de junio de 2020, 17:13 h (CET) El panorama laboral español ha cambiado en los últimos meses y ahora ampliar conocimientos digitales será la garantía que ofrezca mayores posibilidades en la búsqueda de trabajo o desarrollo profesional La época de confinamiento se ha presentado para muchos como el momento ideal para realizar actividades para las que antes no se tenía tiempo, como, por ejemplo, meditar, leer más o hacer el curso que se venía posponiendo desde hace mucho. Gracias a las tecnologías y la digitalización se ha potenciado y facilitado el acceso a cursos y programas de formación, y aquellos que hayan aprovechado el tiempo en casa para reforzar y ampliar sus capacidades y habilidades jugarán con una ventaja competitiva.

El panorama laboral en España ha cambiado en los últimos meses. Según indican los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el paro registrado se incrementó en mayo del 2020 un 25,27% en comparación con el mismo período del año anterior. No obstante, no todo es negativo. La digitalización ha ayudado a mitigar el impacto económico de esta situación y la tecnología y la innovación seguirán siendo grandes aliados para conseguir soluciones que ayuden a la recuperación. Con la reactivación de los distintos sectores, las empresas se encontrarán con la necesidad de perfiles expertos digitales que les guíen en este nuevo entorno para desarrollar estrategias de negocio que respondan a las demandas del nuevo consumidor digital. Aquellos perfiles que estén más preparados con capacidades digitales serán más atractivos, y en este sentido, la formación continua es un factor clave.

El verano de 2020 se presenta como el momento ideal para seguir formándose en las disciplinas que serán más demandadas. Los expertos de The Valley, ecosistema de conocimiento digital, plantean algunas razones por las que es clave aprovechar el tiempo, ahora más que nunca, para seguir ampliando conocimientos, aptitudes, habilidades y capacidades profesionales:

- En la crisis que se acerca, las empresas digitalizadas tendrán más éxito: gracias a las ventajas y posibilidades de la digitalización, son muchos los sectores que han podido seguir generando ingresos y conectando con sus clientes en plena época de cierre de comercios físicos y confinamiento. Seguirán teniendo aguante aquellos sectores que puedan adaptar sus ofertas al entorno online, y que respondan a los hábitos que el consumidor digital ha adoptado en los últimos meses, como, por ejemplo, la tecnología, el comercio electrónico, el ocio online, los servicios a domicilio, entre otros.

- Reactivación de procesos tras el verano: durante estos últimos meses algunas empresas han aprovechado el momento para redefinir y adaptar sus estrategias de negocio, enfocándose hacia la potenciación de su presencia online. Teniendo en cuenta que generalmente durante el verano en España se reduce el ritmo de la actividad por ser meses de vacaciones, de cara a septiembre las empresas recuperarán su actividad y planes estratégicos, y en este proceso, se podría incluir también la captación del talento necesario para su implementación.

- La oferta de formación online sigue aumentando: el confinamiento ha impulsado la formación online y los centros de formación amplían cada vez más su oferta de programas que se pueden cursar en formato telepresencial. Los factores clave que debe tener este tipo de formación, especialmente para cursar en verano, es que sea flexible, es decir, que cada persona pueda ir avanzando a su ritmo; personalizada según las necesidades de cada uno; y que su formato de consumo sea atractivo para los estudiantes, mediante el uso de metodologías innovadoras como el microlearning, que utiliza videos, podcasts, resúmenes e infografías para afianzar los conocimientos de forma dinámica.

- Los perfiles expertos digitales son y serán protagonistas: con el auge del trabajo en remoto y teniendo en cuenta que cada día el entorno digital toma más relevancia en la vida diaria, las empresas han ido encontrando soluciones innovadoras y digitales para seguir generando negocio y adaptarse a los hábitos y demandas de sus clientes y usuarios. Ante este contexto, los profesionales que hayan ampliado sus skills digitales y tecnológicas, que sepan manejar las digital tools y abordar los procesos de transformación digital para guiar a las compañías hacia el entorno digital, serán más relevantes y exitosos.

- Más viajes de “naturaleza y descanso” con más tiempo de conciliación: el verano suele ser momento de vacaciones, viajes y desconexión, pero este año, el tipo de viajes puede ser un poco diferente. Predominarán los planes de “naturaleza y descanso” frente a los viajes largos de turismo activo. Así, el hecho de pasar el verano disfrutando de los días de calor en la segunda residencia o en un apartamento de alquiler turístico en la playa, facilita la conciliación entre el tiempo de descanso y el tiempo de estudio, e incluso, el tiempo de teletrabajo en días laborales.

