La demanda del check-in digital de CheKin se multiplica por el coronavirus

lunes, 15 de junio de 2020, 16:17 h (CET) La Startup española es la única compañía del mercado que ofrece soluciones globales para facilitar la transición hacia el self-check-in y realizar un proceso de check-in 100% digital y autónomo La necesidad de los alojamientos de adaptarse a las nuevas normativas y demandas de los viajeros derivadas de la crisis del coronavirus han llevado a Chekin, la Startup tecnológica española centrada en ayudar a la industria turística a ofrecer un Check-in 100% digital, a experimentar un importante incremento de la demanda de su solución durante los meses de marzo, abril y mayo.

Este éxito se debe a que se trata de la única solución existente en el mercado capaz de ofrecer una solución que traslada la recepción tradicional de un hotel al móvil del huésped y habilita al viajero a agilizar los trámites típicos de identificación, registro legal o acceso, independientemente del modelo de alojamiento (ya que es usada tanto por parte del usuario final -gestor de hotel o viviendas turísticas-, como por grandes cadenas que integran su tecnología como marca blanca en sus propias aplicaciones) o del país del alojamiento.

Dadas las recomendaciones de la Unión Europea de implantar el check-in online y el self- check-in para la reactivación de la actividad turística, el software de CheKin es la solución ideal para mejorar la eficiencia de los alojamientos, garantizar una mayor seguridad a los viajeros y ofrecer la mejor experiencia a sus huéspedes, en un momento crítico para la industria turística.

Una solución que ayuda a los alojamientos turísticos a evitar colas, reducir al máximo el contacto humano y eliminar el papel y sin necesidad de realizar ningún tipo de desarrollo o instalación especial.

Según Antonio Bustamante, CEO de CheKin: “Los procesos de recepción y registro de huéspedes tradicionales, de por sí lentos, van a verse afectados por la aplicación de las medidas de seguridad y la normativa de cara a la prevención del coronavirus. Por eso, durante el 2020 los alojamientos que quieran prosperar van a tener que realizar una alta digitalización de sus procesos para adecuarse a la nueva situación y ofrecer a los viajeros una mejor experiencia cliente, más segura y sin la necesidad de que haya interacción entre personas para realizar el registro al alojamiento. Nuestro objetivo en CheKin es ayudar a los alojamientos a realizar el traspaso hacia un Check-in 100% digital y autónomo por parte del viajero, ofreciéndole una tecnología sencilla, que no necesita instalaciones y que garantiza el cumplimiento de la normativa y la agilidad de los procesos”.

Tanto es así que según las previsiones en 5 años el 70% de los alojamientos ofrecerá soluciones 100% digitales en las que el huésped pueda entrar con su propio móvil al alojamiento, sin la necesidad de intervención de empleados de los alojamientos.

De la digitalización del check-in presencial al self check-in

CheKin ofrece un software para digitalizar cualquiera de los 3 tipos de check-in de viajeros que existen. Desde la digitalización del check-in presencial, donde gracias a la aplicación los alojamientos pueden realizar este proceso en menos de un minuto, (incluyendo el escaneo y archivo de los documentos de los viajeros, la generación de contratos de manera digital o la comunicación de los datos de forma automática según la legislación vigente), el check-in online, mediante el que el huésped recibe en su móvil un email para realizar el proceso de check-in tres días antes de su llegada, lo que reduce el proceso de recepción a la entrega de la llave, y el self- check-in gracias al cual el huésped recibe el check-in online en su móvil, introduce sus datos, verifica su identidad a través de un selfie y posteriormente recibe en su móvil el acceso digital a su alojamiento.

Para facilitar esta transición de los alojamientos hacia el self-check-in, el software de CheKin se integra con las principales soluciones del mercado de entregas de llaves, cerraduras inteligentes o Smart Boxes ofreciendo a los alojamientos soluciones de digitalización completa de sus procesos de recepción.

Desde que se lanzara al mercado en 2018, la solución de CheKin ya cuenta con más de 10.000 alojamientos turísticos activos, entre Hoteles, Hostales, Campings y Gestores de viviendas turísticas donde destacan cadenas internacionales como OYO, Guesty, Sonder o Vacasa y más de 2 millones de huéspedes registrados en 15 países como España, Italia, Portugal, Colombia o Dubái.

