Blockchain, un aliado para optimizar los recursos y productos empresariales

El Blockchain es una estructura de datos, cuya información contenida está protegida y autentificada, siendo imposible su manipulación. Hasten Group enumera los principales beneficios del blockchain en cuanto a seguridad, transparencia, información fiel, seguimiento o veracidad El Blockchain es una estructura de datos cuya información contenida se agrupa en conjuntos denominados cadena de bloques a los que se les añade metainformaciones relativas a otro bloque de la cadena anterior en una línea temporal; de tal forma que, la información contenida en un bloque solo puede ser repudiada o editada modificando todos los bloques posteriores gracias a técnicas criptográficas. Un registro compartido y digitalizado no puede cambiarse una vez que una transacción ha sido registrada y verificada. Todas las partes de la transacción, así como un número significativo de terceros, mantienen una copia del registro (cadena de bloque). La transacción no puede ser manipulada ni modificada y no necesita ser validada por una entidad central sino por los propios miembros de la red, ello se traduce en que es prácticamente imposible manipular cada copia del registro para falsificar una transacción. Asegura la autenticidad de documentos digitales de una forma que no consigue la red de internet convencional.

“La verdad” en la tecnología Blockchain es construida, alcanzada y fortalecida por los propios miembros; incluso en un entorno en el que exista una minoría de nodos en la red con comportamiento malicioso, ya que en teoría, para comprometer los datos, un atacante requeriría de una mayor potencia de cómputo y presencia en la red que el resultante de la suma de todos los restantes nodos combinados. El Blockchain es adecuado para aquellas plataformas que precisen almacenar de forma creciente datos ordenados en el tiempo, sin posibilidad de modificación ni revisión y cuya confianza pretenda ser distribuida en lugar de residir en una entidad certificadora.

Desde la consultora tecnológica Hasten Group afirman que “esta tecnología está teniendo un gran impacto en los modelos de negocios y es utilizada en muchos ámbitos y sectores económicos, al permitir la transferencia de un valor o activo de un lugar a otro, sin necesidad de intervención humana o de un tercero de confianza. Las transacciones se realizan de forma segura y rápida entre dos participantes, sin que ningún intermediario esté implicado y las transacciones registradas no se pueden borrar y son imposibles de falsificar al utilizar claves criptográficas”. Así, por ejemplo, en el sector de la alimentación dispone de un sinfín de aplicaciones prácticas que mejoran la integridad y transparencia alimentaria en especial en el ámbito de la trazabilidad, fraude y la seguridad alimentaria garantizando el origen y la cadena de distribución. Cada agente de la cadena de suministro productor, minorista y consumidor se beneficia del proceso de transparencia y confidencialidad del Blockchain al evitar su manipulación, permitiendo la identificación concreta de cada producto y asegurando que es lo que dice la etiqueta, con un código QR que permite escanear y recibir en el dispositivo un historial completo de su trazabilidad. Del mismo modo, los bancos y sistemas financieros para optimizar sus procesos recurren al Blockchain por su fortaleza, su carácter incorruptible y garantía de seguridad e inmutabilidad en las transacciones, éstas son más transparentes, ágiles y con menores intermediarios. El sector de los seguros ha encontrado en el Blockchain un aliado perfecto para resolver y agilizar las diferentes tramitaciones gracias a sus características de transparencia, inmutabilidad, trazabilidad, integridad, seguridad, simplicidad y acceso rápido a la información en todas sus áreas desde la automatización de pagos, certificación de procesos, integridad de la información, ciberseguridad o detección de fraude. En el ámbito sanitario, también ha penetrado de lleno, además de por el ahorro en coste y tiempo, por la dificultad de hackear el sistema encriptado de la cadena de bloques, otorgando al expediente del paciente una mayor privacidad y confidencialidad. En el sector turismo, el Blockchain dará un notable giro, ya que tiene aplicación en muchos procesos, aporta valor al cliente (seguridad, confianza, rapidez, etc.), y al proveedor (veracidad del dato, garantía, ahorro de tiempo, etc.).

El despliegue del blockchain con el COVID-19 ha sido incuestionable, apunta Hasten Group, “China ha recurrido a esta tecnología para administrar datos médicos, rastrear el suministro de materiales de prevención de virus y consultar al público, permite la transferencia de datos digitales con una codificación muy sofisticada y de una manera completamente segura. Lanzó hasta 20 aplicaciones basadas en blockchain diseñadas para ayudar a combatir el brote de coronavirus. En Canarias, la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Ejecutivo regional está estudiando implantar un chip virtual para controlar la estancia de los turistas, quiere que el destino Islas Canarias sea líder mundial en el ámbito de la seguridad en el sector”.

Blockchain es una herramienta eficaz que simplifica y agiliza los procesos de intermediación. Una tecnología transparente que ofrece inmutabilidad e integridad de los datos. Garantiza la veracidad y la identidad de las operaciones digitales, aumenta la fiabilidad de los datos a través de la transparencia y minimiza el riesgo de errores en los datos. Una solución tecnológica segura y beneficiosa, tanto para la empresa como para la administración pública que ha sido puesta a prueba y ha funcionado muy bien durante esta crisis al permitir realizar trámites digitales sin riesgo de falsificaciones, sin necesidad de contacto reduciendo los costes y aportando a las empresas una optimización de sus recursos y productos. Esta tecnología, explican desde la consultora,“ha visto resurgir otros usos de la misma, que van desde la financiación de PYMEs, la distribución, superar las barreras en el comercio, monitorear actividades en cuarentena o distribuir información veraz. Estamos seguros de que esta pandemia mundial marcará un antes y un después para esta tecnología por su eficacia probada, diferentes usos y aplicaciones en los diferentes ámbitos económicos”.

