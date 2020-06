El PLAN RENOVE 2020 para Aplicadores de Purín y cisternas ya está publicado Comunicae

lunes, 15 de junio de 2020, 10:53 h (CET) La que parece que va a ser última convocatoria del Plan Renove para maquinaria agrícola (ha seguido saliendo por estar en los ya míticos presupuestos de Montoro) ya ha salido publicada y a partir del lunes 15 de Junio estará abierta la recepción de expedientes por vía telemática para optar a la ayuda. Los Aplicadores de Purín a instalar en cubas ya existentes podrán optar a un 30% de subvención directa en cubas que los agricultores y ganaderos tengan anteriormente a enero de 2020 Como en los años anteriores ha salido publicado el PLAN RENOVE de MAQUINARIA AGRÍCOLA que tiene especial importancia para los Aplicadores de Purín y cisternas ya que es la mejor opción que tienen los agricultores y ganaderos de poder adaptarse a la nueva normativa de aplicación de purines con ayudas.

En este año 2020 han entrado o están pendientes de entrar en vigor las prohibiciones de aplicar purines con plato o abanico en las diversas comunidades autónomas lo que obliga ahora ya casi sin demora a que los ganaderos y agricultores deban adquirir un sistema de aplicador de purín compatible con la nueva normativa, ya que de lo contrario se pueden exponer a sanciones sobre las subvenciones de la PAC que podrían llegar a los 100.000€ en casos extremos.

Mediante el PLAN RENOVE el ministerio pone a disposición de agricultores y ganaderos un sistema sencillo para que puedan obtener una subvención del 30% del valor de aplicador de purín que van a adquirir simplemente entregando su viejo abanico o plato, sin exigir que dicho sistema (ahora ya prohibido) tuviera que estar inscrito o registrado en lugar alguno. Se aprecia que el ministerio quiere ayudar a los agricultores y ganaderos a adaptarse a la nueva normativa.

El presupuesto con que cuenta el ministerio para el PLAN RENOVE es de 3.000.000€ para maquinaria agrícola que los aplicadores deberán de compartir con sembradoras, pulverizadores, etc. y como el orden de presentación de las ofertas es el que determina si le llega o no al agricultor la subvención hace que sea urgente la presentación de los expedientes para poder llegar antes de que el dinero literalmente se acabe.

Una de las mejores opciones para los agricultores y ganaderos son los APLICADORES ALP diseñados y fabricados en la provincia de Teruel por la empresa Maquinaria Agrícola Plumed SL www.plumed.es que han desarrollado en los últimos años una gama completa de equipos especializados en las condiciones del purín que hay en España (muy diferentes a las del centro de Europa donde están generalizados los separadores en granja) lo que hace que los aplicadores ALP tengan plazos de limpieza más largos y los bloqueos y atascos sean mucho menos frecuentes.

La gama de Aplicadores ALP tiene una solución para cada situación particular ya que hay que analizar el tipo y tamaño de cisterna del agricultor o ganadero y las características del purín de su granja para asegurar el éxito de la implantación del aplicador. Destaca la novedad presentada en la pasada edición de FIMA del aplicador TRITURADOR patentado TRITALP con su exclusivo sistema de limpieza hidrociclónico que reduce de forma radical las obturaciones y su triturador NON-STOP de enorme fiabilidad.

En definitiva a partir de hoy los Agricultores y Ganaderos tienen ante si la que seguramente será la última opción de recibir una SUBVENCIÓN directa para adquirir un aplicador de purín que por otra parte se ven obligados a tener que instalar a lo largo del presente 2020.

Vídeos

VIDEO FILTRO ALP COMO SOLUCION PARA APLICAR PURIN

AGROXCONTROL, plataforma integral gestión purin

APLICADOR PURIN ALP PLUS

APLICADOR TRITALP



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.