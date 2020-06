​Sobre COVID-19 y las mujeres Valentín Abelenda Carrillo, Girona Lectores

sábado, 13 de junio de 2020, 13:26 h (CET) Los estados miembros de la ONU están teniendo que aprobar resoluciones de forma remota, a través de un procedimiento silencioso. No hay negociaciones informales de resoluciones. Las delegaciones tienen plazos para objetar las resoluciones. Si no se formula ninguna objeción, se declara adoptada. Esta puede ser la razón por la cual hay dos resoluciones aparentemente opuestas sobre COVID-19 y las mujeres.



El término "salud sexual y reproductiva" se usa ampliamente para agrupar el aborto junto con políticas de salud de planificación materna y de salud materna más ampliamente aceptadas. La administración Trump ha encabezado los esfuerzos para eliminar el término en la política de la ONU y utilizar una terminología menos ambigua.



Si bien reconoce el impacto significativamente mayor de COVID-19 en los hombres, el informe de políticas del Secretario General de la ONU argumenta que "la salud de las mujeres generalmente se ve afectada negativamente por la reasignación de recursos y prioridades, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva", calificándolas de "centrales para salud, derechos y bienestar de mujeres y niñas".



Desde antes de que COVID-19 fuera declarado una pandemia, las agencias de la ONU promovieron el aborto como un servicio esencial que no debe ser interrumpido en las respuestas de salud de COVID-19. Se dedicó aún más atención y recursos a la "salud sexual y reproductiva" en la apelación del Secretario General de la ONU al sistema de la ONU para la pandemia, que también hizo del aborto parte de la respuesta de la ONU al incorporar un manual de la agencia de la ONU que se refiere al aborto como un ser humano. Derecha.



El Comité CEDAW, un panel de derechos humanos de la ONU que rastrea los esfuerzos de los países para implementar el tratado de la ONU sobre los derechos de las mujeres, también emitió su propia nota de orientación sobre COVID-19 que les dice a los países que "deben" proporcionar "acceso confidencial a la sexualidad y la reproducción información y servicios de salud como formas modernas de anticoncepción, servicios de aborto seguro y servicios post-aborto” durante la pandemia.











