​Lucha por su libertad

sábado, 13 de junio de 2020, 13:24 h (CET) La Asamblea Nacional Popular china ha aprobado la anunciada y temida Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong, que pretende reprimir, perseguir y castigar el separatismo, la subversión y el terrorismo. Pocos días antes de conocerse el proyecto de ley, el Presidente de la Asamblea había declarado que “la seguridad nacional, es el cimiento que sustenta la estabilidad del país”. China no permitirá que en Hong Kong reine la disidencia y los ciudadanos de este territorio luchen para vivir en un régimen de libertades.



La reacción en Hong Kong no se ha hecho esperar. Las calles se han llenado de nuevo de manifestantes y la acción policial ha sido contundente. Uso de gas pimienta, gases lacrimógenos y casi trescientos detenidos son el saldo que arrojan las primeras manifestaciones contra una Ley que recorta libertades y cercena la autonomía de la ciudad.











