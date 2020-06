Una vez se dicen o hacen las cosas, solo cabe hacer 6 cosas: reconocerlas, justificarlas, culpabilizar a otro, negarlas, esconderlas o combinarlas. Con el tema de las muertes de los ancianos en las residencias, Pablo Iglesias utiliza un combinado: negarla y echarle la culpa a otro. Pero no quiero entrar en la grave responsabilidad de Pablo Iglesias porque, si tiene conciencia o algún día le entra, eso se quedará para él para el resto de su vida. Sí quiero abundar en el: como era el tema recurrente en aquellos momentos, muchos se pronunciaban alegremente sobre si la vida del joven está por delante que la del anciano. Incluso recuerdo que llegué a preguntarle a un señor:"¿Oiga, y si fuera su madre?” Y éste me contestó que lo mismo. Por una parte, me parece una decisión coherente. Me gustaría preguntar al Sr. Iglesias: "Si su padre se hubiera contagiado en aquel momento, ¿lo hubiese tratado con preferencia o lo hubiese dejado morir como a los demás?". Pero no quiero entrar en el tema. En fin, en mi modesta opinión, nadie es quien para decidir algo así, ¿o sí? Alguien me dijo que en la guerra, cuando un médico tiene a dos pacientes y uno de ellos tiene mal pronóstico, el cirujano se vuelca por el que tiene más esperanzas de vida. En fin, no quiero entrar en el tema; sería cuestión de que un juez analizara las circunstancias concurrentes, ¿usted qué opina?