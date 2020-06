La demanda de servicios estéticos de Microblading se dispara tras el confinamiento, por Vlun Comunicae

viernes, 12 de junio de 2020, 15:41 h (CET) Tras el periodo de reclusión domiciliario por la pandemia del Covid-19, son muchos los tratamientos y servicios estéticos que han visto incrementada su demanda. Vlun, único centro en España dedicado en exclusiva al Microblading de cejas, desvela las claves de este fenómeno Tras el periodo de confinamiento y la reapertura de peluquerías y centros especializados en estética, son muchas las personas que han regresado a sus centros de confianza para poder continuar con sus rutinas de realce y mantenimiento de la belleza.

Cuidar la imagen

El cuidado de la imagen es fundamental. A los tradicionales servicios de maquillaje, peluquería y estética, se suman novedosos servicios como el Microblading que, pese a llevar mucho tiempo a disposición de sus usuarias, es a tenor de la opinión de los expertos, uno de los servicios estrella tras el confinamiento.

En qué consiste el Microblading

El Microblading ha visto incrementada su demanda de manera notable según Vlun, centro exclusivo de Microblading en Madrid, gracias a que permite transformar, corregir o perfeccionar la imagen de la usuaria, de manera rápida, cómoda y muy fácil: 'verse más joven, saludable y más sexy jamás fue tan sencillo y rápido'.

El Microblading consiste en la implantación de pigmentos a nivel epidérmico, en forma de trazos que siguen la trayectoria natural del pelo, desde su nacimiento hasta su extremo. Esta tarea de dibujar pelo a pelo, es una compleja y muy laboriosa disciplina, que en manos expertas se desarrolla con facilidad. Esta técnica de maquillaje semipermanente es capaz de corregir o reconstruir casi al completo unas cejas que, bien sea por el transcurso de los años, o por diversas circunstancias, hayan podido perder su pelo.

Usos del Microblading

La técnica del Microblading hace posible que las cejas recuperen el empaque, look y fuerza de la adolescencia, creando la ilusión de unas cejas más tupidas y pobladas.

Pero, para muchas usuarias, la técnica del Microblading puede representar la diferencia entre tener o no tener cejas como, por ejemplo, las pacientes que estén en tratamiento de quimioterapia para combatir algún tipo de cáncer. Para estas mujeres, el Microblading y la Micropigmentación, puede suponer un fácil recurso para reconstruir unas cejas que han visto perder su pelo. De manera que el Microblading ayuda a este tipo de pacientes a verse más guapas, pudiendo aminorar los adversos efectos estéticos de agresivos tratamientos.

Celebrities y Microblading

"El Microblading es una técnica que emplean no solo top models y profesionales de los medios de comunicación, el cine y el espectáculo. Contamos con clientes muy exclusivos, como algunos miembros de la Casa Real Saudí, y hasta celebrities nacionales como: Isabel Pantoja, Raquel Bollo, Miss España, etc. Por nuestro centro estético Vlun Madrid y sus cuatro gabinetes individuales, a diario pasan mujeres de gran proyección profesional, mediática y hasta política. Contamos con una carta única de diferentes diseños donde escoger, pudiendo realizar diseños digitales previos. En estos 7 años de trayectoria profesional, dedicada en exclusiva al Microblading, hemos creado el mejor equipo de profesionales cualificados, contando también con la última tecnología y avances del sector", concluyen desde Vlun.

