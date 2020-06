MasQrenting explica cuándo decantarse por el renting flexible o el renting total Comunicae

viernes, 12 de junio de 2020, 09:01 h (CET) El renting como modalidad de alquiler de vehículos es una opción que ofrece indudables beneficios. Entre los más notables están la inclusión en el pago mensual de los costes del seguro o de las reparaciones, aunque ni mucho menos son las únicas ventajas. Ahora bien, ¿es mejor el renting fijo o el flexible? En este artículo trataremos de responder a esta cuestión:

¿Cuándo escoger un renting flexible?

El tipo de renting flexible es ideal para aquellas personas que utilizan el coche de forma puntual. Es decir, para usuarios que no saben con seguridad si van a tener que dar un gran uso a su vehículo o si éste va ser limitado. Esto lo hace perfecto tanto para empresas como para autónomos.

Así lo corrobora María Martínez Carrillo (CEO de MasQRenting) que explica su servicio: “buscamos que nuestros clientes tengan coches que sean siempre productivos. Para ello estudiamos cada situación y ofrecemos soluciones personalizadas para cada caso. Además, ante circunstancias cambiantes no hay problema ya que no hay ninguna penalización por devolución anticipada”.

Respecto a esto último, los contratos no tienen ningún tipo de ataduras. Es decir, el usuario elije el plazo durante el que quiere disfrutar del vehículo.

¿Por qué decantarse por el renting total?

A diferencia del anterior, el renting fijo es recomendable para situaciones en las que las necesidades de movilidad sean predecibles. En este sentido, son muchas las personas y empresas que saben con seguridad el recorrido que van a tener que realizar y las horas de conducción que van a tener que emplear.

Para ellos lo mejor es tener un coste mensual fijo. Esto les permitirá poder acceder a una opción más económica y saber con seguridad lo que tendrán que pagar cada mes.

En definitiva, lo mejor antes de escoger una de estas alternativas es tener claro el uso que se hará del vehículo. Esto es lo que dictará cual es la mejor opción. En cualquier caso, lo más recomendable es ponerse en contacto con profesionales y resolver con ellos todas las dudas que puedan surgir.

