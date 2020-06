Tropezar con la misma piedra

Dejar la puerta del corral abierta es un descuido o una insensatez premeditada. Lo primero es rectificable, cerramos la puerta que estaba abierta una vez detectado. La segunda se presta a otras lecturas. Veamos. Cuando gobiernos anteriores aprobaron, en materia sanitaria, textos en los que se pueden leer frases como "colaboración pública - privada" o "apertura a nuevas formas de gestión", se abría la puerta al paulatino desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud, algo que con la ley 15/97 de 25 de abril, confirmaba dicho presentimiento.



Han pasado los años y ahora, saliendo de la crisis del COVID 19, sería el momento de DEROGAR dicha ley y reconducir la situación para fortalecer y vigorizar el modelo sanitario público



Pocas noticias nos llegan sobre este tema que, hasta hoy, del llamado gobierno Progresista.



Pero ayer, las pocas noticias que nos había dado el Ministerio de Universidades, presidido por Manuel Castells, no hablaba de "Dinamizar, Impulsar y Modernizar" el modelo universitario español, para hacerlo más eficiente en materia de desarrollo científico - técnico de nuestro país.



Manuel Castells, académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y, según el Social Sciences Citation Index 2000-2014, el quinto académico más citado y el primer erudito en comunicación del mundo, economista, sociólogo, nos abría la puerta a poner la Universidad Pública Española al servicio de la Empresa Privada. Y ya sabemos qué significado ha tenido la misma acción para la Sanidad Pública Española.



¿Es este albaceteño de Hellín (nacido, pero no criado) es un caballo de Troya?, fue propuesto por Barcelona en Común, esperemos que no con la intención de acabar con la Universidad Pública Española. UP precisamente aboga por la Universidad Pública, al alcance de todos no de la exclusivamente. Con el preacuerdo en el programa con el PSOE para aumentar las becas predoctorales y los contratos postdoctorales, dejando clara la intención, así como facilitar la contratación en el ámbito de centros de investigación públicos, otro de los puntos dolosos de nuestro sistema científico actual.



Los estudios de este verso suelto en la coalición progresista, debido a estudios en Estados Unidos y sus cátedras en las universidades de dicho país, todas elitistas y privadas, han debido marcar mucho su forma de entender el modelo económico y social que defiende. No pasó por Bolonia, Salamanca, Alcalá, Moscú o La Habana, para ejercer su amplio y reconocido magisterio, ejerciendo en universidades jesuitas, como la de Santa Clara en California, que forma parte de la AJCU, Asociación de Universidades Jesuitas... y son veintiocho registradas en todo el mundo.



El modelo que le debe motivar es el de la Universidad Abierta de Cataluña, UOC, que presta servicio público y se gestiona de forma privada, con la paradoja que este tipo de gestión choca con el acuerdo, pues Privada empieza por Privar..., solo es un paso. Su postura actual echa por tierra su tesis sobre la desarrollada en el caso de Finlandia, donde la presenta como ejemplo exitoso de inserción en un mundo globalizado de la mano del desarrollo de la sociedad de la información, manteniendo el contrato social entre el estado y la sociedad con su población y una distribución de esos beneficios de forma bastante homogénea.



No soy quién para dar consejo a un magno estadista y profesor, siendo eterno becario con eterno espíritu crítico. Pero sí voy a dar mi opinión. Recurro al refranero, «el hábito no hace al monje», pero sabemos que los lobos siempre han sabido ponerse el disfraz de cordero y acabar con las abuelitas y caperucitas del lugar, y vivir del cuento, sea privado o religioso, ambos con un fin, el vil metal, nunca al servicio de la mayoría, solo al del poder y las finanzas.



Del famoso cuento religioso del pesebre viven desde hace más de dos mil años, los que se agrupan en Asociaciones Universitarias Jesuitas, formando los cuadros de mando de... ¿La nueva normalidad elitista? Rectificar es de sabios, maese Castells, si de verdad eres hombre de izquierdas, pero al que le molesta que le recuerden que nació en Albacete, teniendo la matriz familiar paterna en Barcelona y declarase Nacionalista Catalán no Separatista.



Maese Manuel, si ser de Izquierda, sin militar en ninguna organización y declararse nacionalista, le ha valido obtener la Medalla Erasmus en 2011, Premio Robert y Helen Lynd de la American Sociological Association en 1988 y dar el paso para querer PRIVATIZAR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA ESPAÑOLA en 2020 con un gobierno que se llama Progresista, choca su propuesta, sobre el trabajo y ejemplo de Finlandia