Premios Wedding Awards 2020 de Bodas.net

jueves, 11 de junio de 2020, 16:33 h (CET) En un año complicado para las bodas, Tarrats.es consigue un Wedding Awards de Bodas.net, el premio más prestigioso del sector Bodas.net celebra la 7ª edición de los prestigiosos Wedding Awards, en los que participan las másde 47.000 empresas en el portal. Esta edición cobra una especial relevancia al representar un gran apoyo para los profesionalesdel sector en una de las temporadas de bodas más difíciles que se recuerdan hasta el momento debido al COVID-19.

Los Wedding Awards son los únicos premios del sector otorgados en base a las opiniones de las parejas que han contraído matrimonio y ahí precisamente reside su valor. Este premio reconoce a Tarrats.es, de la categoría de Novia y Complementos, como uno de los profesionales más recomendados por las parejas que se casaron en 2019.

El listado completo de premiados para las diferentes categorías puede consultarse en bodas.net/wedding-awards.

Tarrats.es de Barcelona ha sido galardonado con el Wedding Awards 2020 dentro de la categoría Novia y Complementos. Un gran reconocimiento para este profesional del sector de las bodas que lo acredita como uno de los mejores proveedores.

Bodas.net parte del grupo The Knot Worldwide, líder global en el ámbito nupcial, ha dado a conocer el nombre de los profesionales y las empresas que en 2020 se han alzado con un Wedding Award. Hace ya siete años que el principal portal web de las bodas empezó a otorgar estos premios con el objetivo de reconocer la excelencia en el servicio ofrecido por las empresas del sector nupcial de nuestro país. Además, la edición del 2020, será recordada por suponer un reconocimiento a los miles de profesionales que han tenido que demostrar su amor por las bodas y el trabajo bien hecho más allá de la celebración. Han tenido que lidiar con cambios de agenda, apoyo a las parejas, hacer frente a meses vacíos sin celebraciones y gestionar equipos en momentos de crisis.

En la actualidad, estos premios están basados en las más de 7 millones de opiniones de parejas con los que cuenta el portal. Una importante cifra que está en continuo aumento y que hace que los profesionales premiados se sientan muy orgullosos y mantengan intacta la motivación para poder mantener su galardón edición tras edición, especialmente este año, donde más que nunca necesitan mostrar la gran calidad del trabajo que llevan a cabo.

Los Wedding Awards se dan al 5% de las empresas que han obtenido el mayor número de opiniones y las mejores calificaciones de cada categoría entre más de 47.000 empresas, teniendo también en consideración la calidad y profesionalidad del servicio que ofrecen. Por ello, el papel más importante lo tienen las parejas que, con sus opiniones y tras haber disfrutado de los servicios de los profesionales en sus bodas, definen quiénes serán los ganadores.

Precisamente por este motivo, este galardón se ha convertido en un referente en el sector y en un sello de garantía para las parejas que, año tras año, organizan su boda.

“Con estos premios, queremos dotar al sector nupcial de un reconocimiento especial al trabajo bien hecho y ayudar a las parejas que se encuentran buscando profesionales para su boda. Pero además, en este año tan singular, queremos resaltar el gran trabajo de todos los que aman las bodas y siguen aportando calidad a un sector que ha sido duramente golpeado por una situación tan inesperada como la provocada por el COVID-19”, comenta Nina Pérez, CEO de Bodas.net. “Sabemos que los profesionales de las bodas están viviendo momentos complicados y que están trabajando muy duro para gestionarlo lo mejor posible, por ello, ahora más que nunca, merecen una reconocimiento por su gran trabajo”.

Los premios Wedding Awards cuentan con las siguientes 19 categorías: Banquete, Catering, Fotografía, Vídeo, Música, Coche de bodas, Transporte de invitados, Invitaciones, Detalles de boda, Flores y decoración, Animación, Organización, Tarta nupcial, Novia y complementos, Novio y complementos, Belleza y salud, Joyería, Lune de miel y otros.

