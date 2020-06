Eligiendo una impresora 3D: las ventajas diferenciales por las que escoger a MakerBot Comunicae

jueves, 11 de junio de 2020, 14:41 h (CET) La impresión 3D se ha convertido en uno de los recursos más utilizados en diversos sectores. MakerBot, distribuida en exclusiva por Mastertec en España, ofrece ventajas exclusivas MakerBot, líder mundial en innovación e impresión 3D, fue uno de los pioneros en acercar la impresión 3D profesional al público en general. Y desde entonces no ha dejado de desarrollar nuevas soluciones. Masterteces la importadora en exclusiva para España de las impresoras 3D MakerBot, y gracias a su experiencia con estos equipos puede destacar claramente las ventajas de obtener uno de ellos.

Software y aplicaciones

MakerBot cuenta con programas y aplicaciones de diseño e impresión 3D de gran calidad, fáciles de utilizar. Con ellos, se pueden optimizar los procesos de creación de objetos, incluso en entornos de trabajo de alta producción.

Una de las soluciones de software que hacen de MakerBot un referente es MakerBot Print, con la que se pueden importar, optimizar y monitorizar archivos de impresión en 3D. También cuenta con un sistema de gestión en la nube, que permite controlar varias impresoras 3D en remoto, mediante cámaras y mensajes de actualización de estado.

En cuanto a soluciones en la nube, la versión cloud del software facilita el acceso a una impresora 3D desde el navegador. Desde un entorno nativo, y con solo dos clics, se puede ordenar a la máquina que comience a imprimir cualquier diseño.

MakerBot Mobile facilita la ejecución de los trabajos de impresión 3D del mismo modo que el software anterior, con la particularidad de que todo se puede hacer con un smartphone. Cuenta con versiones para iOS y Android.

Por si esto fuera poco, en Thingiverse hay casi dos millones de diseños listos para descargar y fabricar con una impresora 3D. Este sitio, que tiene la comunidad de usuarios más grande del mundo, dispone de modelos de todo tipo. Desde figuras de colección hasta piezas de repuesto, para quienes solo buscan un hobby o tienen una impresora 3D industrial a la que le quieren sacar partido.

Protección total con MakerCare

Aparte de la garantía estándar, MakerBot ofrece el plan de protección adicional MakerCare, en versiones Gold y Platinum, que proporcionan hasta 3 años de cobertura completa. Una cobertura que abarca soporte técnico, telefónico, por email o incluso chat en vivo, sustitución de piezas defectuosas o dañadas por el uso y atención prioritaria.

En el caso de MakerCare Platinum, si los técnicos de soporte determinan que la impresora 3D tiene que ser sustituida, la compañía se encarga de enviar la nueva incluso antes de que la defectuosa haya salido. Es lo que llaman servicio Hot Swap, o sustitución en caliente.

Este factor, el de la asistencia técnica y reparaciones, es fundamental sobre todo en líneas de producción que aprovechan el potencial de la impresora 3D industrial.

Una impresora 3D para cada necesidad

Otro de los motivos que pueden llevar a escoger a MakerBot es la oferta de impresoras que tiene disponibles. 4 modelos, cada uno de ellos pensado para diferentes usos:

- El modelo Method cuenta con una estupenda velocidad de trabajo. Esta impresora 3D industrial destaca por ser muy fácil de usar, ya que no es necesario tener grandes conocimientos para ponerla en marcha. Su cámara calentada facilita la creación de piezas de gran resistencia, y admite diferentes tipos de materiales.

- Con las mismas características se puede encontrar la impresora 3D Method X, que también es muy rápida e igual de sencilla de utilizar. La cámara de impresión es calefactable hasta los 100º, y cuenta con un sistema de seguridad que la mantiene sellada durante el proceso.

Ambos modelos de impresora 3D Method garantizan una gran precisión, con un índice de error de tan solo 0.2 mm.

- La impresora 3D profesional Replicator Z18 destaca por tener la mejor relación entre el rendimiento y el precio en su nicho de mercado. Incluye un extrusor de última generación, optimizado para usar con MakerBot PLA, el material desarrollado por la firma, para proporcionar unos resultados de la máxima calidad. Con una cámara de impresión extra grande, se pueden crear piezas de dimensiones considerables con una resolución de capa fabulosa.

- La Replicator +, pensada sobre todo para el entorno educativo, es una impresora 3D que incluye todo lo necesario para introducirse en este sector. Cuenta además con un programa de certificación para educadores, el único entrenamiento integral de impresión 3D que cuenta con esta valoración. Su pantalla LCD permite tener una previsualización del objeto, escoger diseños y más. Por último, su nueva superficie de agarre y un 30% más de velocidad respecto a su predecesora la han convertido en un referente en el sector.

​Características diferenciales

Las impresoras 3D MakerBot también destacan por contar con unas características que las diferencian de sus competidores.

- La instalación no puede ser más sencilla. Tanto, que desde que se abre la caja de la impresora hasta que se obtiene la primera pieza impresa tan solo pasan 20 minutos.

- La carga de filamento es muy cómoda y no se producen errores, con lo que se obtienen los mejores resultados.

- El extrusor se puede cambiar en cuestión de segundos, permitiendo trabajar con diversos materiales, texturas y capas diferentes sin esfuerzo.

- El sistema de extrusión directa reduce las posibilidades de error. De hecho, es son tan mínimas que apenas existen. A esto contribuyen también la autopurga, el sensor de flujo de filamento y un innovador sistema de calibrado automático.

Mastertec, importador de MakerBot España

Con 30 años de experiencia en el mundo de la impresión, Mastertec apuesta por la impresora 3D como un elemento competitivo de calidad. Y lo hace distribuyendo en exclusiva los productos MakerBot en España.

