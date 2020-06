Los botiquines de primeros auxilios más completos según Julio Caso Comunicae

Recopilación y consejos de los botiquines de primeros auxilios mas completos que se pueden comprar, donde colocarlos, qué contenido es el recomendable tener en ellos Equipo de rescate, botiquines de primeros auxilios y medidas básicas de protección para rescatadores

Los principios de primeros auxilios indican la necesidad de proporcionarlo al mejor conocimiento y con el mayor compromiso del rescatador. El propósito del procedimiento de rescate en la empresa es proporcionar asistencia y atención a la parte lesionada hasta la llegada de paramédicos calificados o un médico. Cuanto mejor se desarrollen los procedimientos y mejor esté equipado el rescatador, menos detallado debe ser su conocimiento, especialmente sobre las intrincadas técnicas de vendaje y vendaje de heridas. Los juegos de apósitos modernos deben estar disponibles en la empresa tanto para el cuidado de heridas como para el soporte vital y para asegurar el lugar del accidente.

Conjuntos de apósitos portátiles

Estos agentes se conocen mejor como un kit de vendaje que los kits de primeros auxilios. El botiquín militar, o farmacia pequeña, está asociado con medicamentos que no deberían estar en estos botiquines (excepto los botiquines asociados con el uso de antídotos). Por otro lado, deben contener equipo de protección personal para el socorrista, herramientas para soportar el soporte vital y los apósitos, así como todos los demás medios, materiales y herramientas necesarios para organizar el lugar del accidente y asegurarlo.

Los botiquines de primeros auxilios se colocan mejor cerca de una salida de emergencia u otro lugar de acceso público

Los botiquines de primeros auxilios deben estar en un embalaje portátil y su tamaño y contenido deben adaptarse a las necesidades y riesgos de la empresa. En hoteles, bancos, tiendas u oficinas, además de los juegos móviles, puede usar juegos unidos permanentemente a la pared, con cajas especiales para otros medios que no sean apósitos, por ejemplo, medicamentos confiados al personal capacitado de la recepción del hotel por huéspedes con enfermedades crónicas.

Punto de primeros auxilios del hotel con un tesoro especial para medicamentos depositados por los huéspedes del hotel

Si el médico a cargo de la atención médica preventiva sobre los empleados desea equipar a la empresa con productos farmacéuticos y parafarmacéuticos, deben recogerse en un conjunto separado, debidamente marcado y, sobre todo, supervisados ​​y atendidos adecuadamente. No se debe subestimar el acceso a medicamentos y parafarmacéuticos. A veces, debido a riesgos químicos, se supone el uso de antídotos apropiados en los procedimientos de primeros auxilios. Los antídotos indicados en las hojas de datos de seguridad suelen ser medicamentos que deben colocarse en kits de primeros auxilios separados, disponibles solo para el personal seleccionado de primeros auxilios.

El kit de primeros auxilios portátil se puede colocar en la pared junto con instrucciones de primeros auxilios

Las medidas de protección del rescatador incluidas en los conjuntos incluyen guantes y una máscara para la respiración artificial y otros medios de protección contra los peligros identificados en la etapa de planificación del sistema .

Los guantes protegen contra la infección y ayudan a superar la barrera psicológica contra el contacto con la herida o incluso con la víctima. Deben estar hechos de silicona o vinilo y preenvasados ​​para que sean fáciles de usar. Los guantes solo se pueden usar una vez. Otro medio de proteger a un rescatador es una máscara para la respiración artificial. Puede ser una simple máscara de aluminio con una válvula unidireccional que protege al rescatador solo del contacto directo con la boca de la persona lesionada, o un poco más complicado, con un collar colocado entre los dientes de la persona lesionada, o una máscara que ayuda a abrir las vías respiratorias. Estas son máscaras de un solo uso.

Mascarillas de respiración artificial

Máscaras aún más complicadas, con una estructura rígida y un collar de sellado que permite una fácil adaptación a la cara de la víctima, también son una herramienta ideal para facilitar la respiración artificial. Permiten ventilación a través de la nariz y la boca al mismo tiempo, están equipados con filtros reemplazables. Se pueden conectar dispositivos de reanimación adicionales y, debido a su fácil desinfección, son reutilizables.

Los elementos básicos del equipo del kit de vendaje también son:

- Gasa esterilizada para vestirse - 3 artículos (fabricado en fábrica)

- Kodofix: una malla especial en forma de tubo altamente extensible. Se utiliza para apósitos de todo tipo y reemplaza un vendaje clásico. No solo se usa en el torso. Es rápido y conveniente de usar, no requiere aprender técnicas especiales de vendaje, algunas secciones pequeñas y grandes.

- Envolturas triangulares de aluminio - 4 piezas y bufandas triangulares de lona - 2 piezas Las bufandas triangulares se utilizan principalmente para inmovilizar fracturas y dislocaciones; también se pueden usar para inmovilizar apósitos.

- Vendajes de lino, para vendajes de compresión y vendaje de heridas con cuerpo extraño - 2 piezas.

- Vendajes elásticos - 2 artículos

- Parches y parches de gasa: varias piezas premontadas

- Apósitos personales - 2 piezas

- Gotas de enjuague estériles

- Tijeras

- Bisturí desechable

- Pernos de seguridad

- Lámina isotérmica: tiene una aplicación versátil, se usa principalmente para cubrir el cuerpo lesionado (efecto antichoque)

- Guantes de silicona o vinilo

- Apósitos listos (conjuntos) para quemaduras.

Estos fondos están incluidos en el conjunto básico. Están disponibles en el mercado como un conjunto o los puede completar uno mismo. Muy a menudo se llama botiquin de coche.

Botiquines de primeros auxilios con collarín cervical plegable y riel para inmovilización de extremidades.

En las empresas, se deben instalar puntos de primeros auxilios, dependiendo de su tamaño, tipo de negocio y amenazas relacionadas. Un punto de primeros auxilios es una habitación o un área separada con un área apropiada para llevar una camilla, equipada con el equipo necesario y otros medios para proporcionar primeros auxilios. Un punto organizado en una habitación separada debe estar equipado con un fregadero con agua fría y caliente.

Los puntos de primeros auxilios portátiles se pueden configurar en cualquier lugar

Los puntos de primeros auxilios pueden equiparse con conjuntos de vendajes grandes y portátiles, medios para evacuar a las víctimas y organizar y asegurar el lugar del incidente, así como desfibriladores

El servicio de vestir y otros botiquines de primeros auxilios y puntos de primeros auxilios se confía, de acuerdo con los procedimientos desarrollados, a los líderes de primeros auxilios.

Los desfibriladores semiautomáticos modernos se comunican con el rescatador por voz y le indican los siguientes pasos durante la reanimación; algunos indican la corrección de las compresiones torácicas

Los botiquines y puntos de primeros auxilios y sus ubicaciones deben marcarse en consecuencia, de acuerdo con la norma aplicable, y de fácil acceso.

Equipo adicional para puntos de primeros auxilios: lavaojos y duchas de emergencia.

Los puntos de primeros auxilios y los kits para automóviles deben estar equipados, dependiendo de la amenaza, con kits de sorbentes y medidas de protección para rescatadores.

